Es un nuevo problema que se le suma a Cathy Barriga. Uno que ahora apunta a una investigación respecto al informe médico de su hijo.

El mismo que fue tema a su llegada al Centro de Justicia el pasado lunes, cuando arremetió contra Alejandra Valle por, supuestamente, andar averiguando sobre éste.

“A nosotros nos invitaron a conocer un centro de neurodesarrollo, realizamos esta visita, estaba la encargada y los profesionales. En resumen, en horas de la tarde, la encargada de este centro recibe el llamado de Alejandra Valle, preguntando pro el diagnóstico de mi hijo”, lanzó.

Y ahora, T13 realizó una investigación donde dio cuenta de las denuncias de exfuncionarios de la municipalidad de El Quisco, quienes acusaron que existieron varias irregularidades en el documento que fue presentado varias veces en la justicia.

Cathy Barriga y una nueva investigación

Así, el reportaje presentó el testimonio de Carla, una exterapeuta del Centro Neurodesarrollo del Quisco quien destapó parte de las irregularidades.

Esto cuando la exfuncionaria Leticia Verdugo, quien era jefa del recinto, “me dice que si me quiero ganar un dinero y me dice ‘es algo muy piola, de acá no puede salir’... me dice que tengo que realizarle una evaluación al hijo de Cathy Barriga, y en esa evaluación tengo que especificar que al niño lo vengo viendo hace seis meses”.

Una situación por la que Carla indica que le ofrecieron 50 mil pesos, mientras Leticia le dijo que ella cobraría “mínimo 250 mil pesos”.

Ampliar

Un diagnóstico que podría haber sido realizado de forma irregular en este centro, el pasado nueve de enero, ya que además la denunciante indicó que Cathy “llega y se cierra el centro... Leticia nos trató de convencer que evaluáramos al niño... nos ofrece dinero”.

Un hecho por el que ahora se abrirá una nueva investigación, información entregada por la fiscal Constanza Encina, quien señaló que “tenemos una serie de declaraciones que están coordinadas para ser tomadas, justamente en este punto, para ver si es efectivo esto que se denunció”.

Esta noche en Reportajes Tele13, antecedentes de la polémica de Cathy Barriga

EN VIVO 📺#T13Central » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/LC8ANrZ0pz — T13 (@T13) November 14, 2024

De esta forma, Cathy Barriga suma un nuevo problema, en su segunda jornada tras las rejas en la cárcel de mujeres de San Miguel.