La furia de la mujer que defendió a Arturo Vidal tras escándalo de Colo Colo en bar: “Si yo no hubiese hablado esa gente estaría presa ahora”

Disparó con todo. La joven que defendió a Arturo Vidal tras el polémico carrete de Colo Colo en un bar de Vitacura, ahora se fue en su contra.

Resulta que Sile Sajor fue la fémina que alzó la voz salvaguardando al King de una acusación de un supuesto abuso sexual.

Y señaló, en un video, que la joven que presuntamente habría tenido algún tipo de interacción con el jugador, habría estado todo el tiempo en el baño con ella.

“No jueguen con este tipo de cosas, no inventen este tipo de cosas porque el día que realmente pase... Pero nunca hubo una agresión sexual. Es que me impresiona que Arturo ni siquiera se acercó. Al baño nunca fue”, dijo.

Joven ahora se fue contra Arturo Vidal

Sin embargo, toda esa defensa inicial se fue a pique este miércoles, cuando la joven arremetió contra la figura de Colo Colo en el espacio Qué te lo Digo.

“Yo no soy amiga de Arturo, de la familia, de la hermana, yo soy amiga de otros del Colo Colo... después de eso Arturo no me ha llamado para darme las gracias, la que se ha calado los insultos, soy yo”, fue parte de lo primero que dijo.

Y luego, señaló más furiosa que “la que les salvé el culo soy yo... ni siquiera se han preocupado. ¡Cómo no vas a tomar cinco minutos de tu vida a la persona que te salvó el culo! Si yo no hubiese hablado esa gente hubiera estado presa ahora”.

De esta forma, la “defensora” de Arturo Vidal ahora se convirtió en su nueva denunciante, dejando claro que el futbolista jamás se habría acercado a ella tras su “ayuda”, que según explicó, fue “desde el corazón”.