‘Nepo babies’: los hijos de padres famosos que se han convertido celebridad

Hollywood siempre ha sido un semillero de nuevos talentos, con un flujo constante y muy nutrido de rostros frescos que van renovando aires y captando la atención del público.

Son decenas los actores que han sabido brillar sobre la media a lo largo de los años, así como cientos han tenido carreras sin penas ni glorias, mientras que a otros simplemente no se les da.

Pero así como van apareciendo nuevas generaciones que llegan desde diferentes sectores del mundo debido a su talento y gran potencial, hay algunos que hacen ruido por su apellido.

Y es que, al igual que en muchas otras disciplinas, dentro de la industria cinematográfica también se forja un camino especial para los ‘hijo de...’. Estos intérpretes se han ganado el apodo de ‘nepo babies’ (abreviación de nepotismo).

Pero más allá de toda la controversia y crítica que esto pueda generar, lo cierto es que hay un interesante listado de padres e hijos, dentro del cual probablemente hay algunos nexos que no conocías.

Estos son algunos de los hijos de famosos que se han ido ganando un espacio en la industria:

Rashida Jones :

Conocida por protagonizar la serie de comedia de NBC Parks and Recreation e interpretar a Karen Filippelli en The Office es hija del recientemente fallecido Quincy Jones, el productor principal de Michael Jackson.

Mason Gooding :

Recientemente ha participado de importantes proyectos como Scream y también ha formado parte de series como Love, Victor. Es hijo de Cuba Gooding Jr. (Hombres de honor; Los dueños de la calle).

Phoebe Dynevor :

Conocida ampliamente por interpretar a Daphne Bridgerton en la serie Bridgerton, también participó en la película Juego limpio. Es hija de Sally Dynevor (Coronation Street).

Honor Swinton Byrne :

Su debut fue con El souvenir, grabando también su secuela y formando parte de otros títulos como She always wins y Drift. Es hija de la reconocida actriz Tilda Swinton (Las crónicas de Narnia; Doctor Strange).

Liv Freundlich :

Joven intérprete de 22 años que sigue intentando dar el gran salto en Hollywood. Por el momento ha participado en Parejas y Amante Accidental. Su madre es Julianne Moore (Siempre Alice; Secretos de un escándalo).

Brandon Thomas Lee :

Su participación en cine y televisión se ha dado en Invasión cósmica, Blackjack: The Jackie Ryan Story y The Last Showgirl, entre otros proyectos menores. Pero destaca como famoso DJ y modelo. Sus padres son Pamela Anderson y Tommy Lee.

Sarah Margaret Qualley :

Se trata de un nombre más destacado, que ha formado parte de grandes filmes como La sustancia, Tipo de Gentileza y Había una vez en Hollywood, entre otros. Es hija de Andie MacDowell (Cuatro bodas y un funeral; Pacto de sangre).

Jack Kilmer :

El joven actor ha aparecido en películas como Palo alto, Dos tipos peligrosos, Mi mejor verano y Pistoleros: Manos que Matan, entre otras. Es hijo del reconocido Val Kilmer (Top Gun; Fuego contra fuego; Batman eternamente).

Scott Eastwood :

El viaje más largo, Fury, La gran fuga, Escuadrón Suicida, Justicia implacable y Gran Torino, donde compartió pantalla con su padre, Clint Eastwood (El bueno, el malo y el feo; Harry, el sucio; Cry mach).

John David Washington :

A sus 40 años, ha tenido participaciones en Tenet, Resistencia, Malcolm y Marie, Ámsterdam y El origen, entre muchos otros. Su padre es el aclamado actor Denzel Washington.