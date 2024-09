Durante su participación en el programa Todo va a estar bien, conducido por Eduardo de la Iglesia, la recordada exintegrante de Rojo: Fama Contrafama, Carolina Soto, reveló por primera vez en televisión detalles sobre dos romances inéditos que tuvo con compañeros del espacio conducido por Rafael Araneda durante los primeros años de la década del 2000.

Todo comenzó cuando Eduardo De la Iglesia le preguntó: “¿Hay alguno de Rojo que te haya excitado?”. Sin dudar, la cantante respondió con un rotundo sí. “Hubo varios, pero después me di cuenta de que no, porque no tenía ni una posibilidad”, confesó entre risas.

Además, admitió que hubo un caso en particular donde la atracción fue mutua. “Había uno que me excitó en un momento y yo le di unos besos, nos dimos unos calugazos escondidos… Pero hasta ahí no más”, relató.

“Besaban muy bien”

Carolina Soto también mencionó que una de estas relaciones fue con un bailarín, y la otra con un cantante del programa. Aunque no quiso revelar los nombres de los involucrados, dejó claro que ambos “besaban muy bien”.

Con respecto a estos affaires, la cantante declaró: “Fueron un par de besos bien ricos… Lo único que te voy a decir es que una dama no tiene memoria, pues hay cosas que jamás voy a contar, como esta”.

Finalmente, Carolina Soto dejó en claro que “nunca he contado eso”, y luego, para dar por cerrado el asunto, agregó: “Es que hay muchos secretos, hay una biografía no autorizada de Rojo. Pero se acabaría la magia, imagínate si contamos todas las cuestiones, da para mucho”.