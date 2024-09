Este jueves, Los Tenores analizaron el panorama de las divisiones inferiores del fútbol chileno y se centraron en la situación de Unión La Calera, cuyo propietario, Ricardo Pini, fue criticado por el panel.

El empresario y abogado argentino se refirió al fútbol formativo de Chile hace un tiempo. “Cuando evaluamos estos antecedentes en el fútbol chileno, la estructura del futbol joven, nosotros entendimos que no estaba preparada para proyectos formativos”, señaló Pini en un episodio llamado “¿Cómo llegar a comprar un club y gestionarlo en la era moderna?”, del pódcast Fútbol Neto, publicado en septiembre del año pasado.

En el mismo capítulo, el dueño del cuadro calerano mencionó: “No basta con que un club decida poner las mejores instalaciones y traer a los mejores entrenadores, esto es una cuestión de volumen, de país, de fútbol general. Tiene que haber una estructura que tenga la visión de formar deportistas y los clubes somos actores, pero primero tiene que estar dada la estructura general”.

La reacción de Jorge Valdivia

Ante estas declaraciones de Ricardo Pini, Jorge Valdivia reaccionó con tono crítico y en base en la experiencia que vivió cuando jugó en Unión La Calera en 2021.

“Yo estuve en La Calera y nunca hubo un proyecto de formación de jugadores, los chicos no tienen ni alimentación, ni traslado, ni el plantel profesional tenía buenas instalaciones… Me hago cargo de lo que estoy diciendo, (Pini) es un cara dura”, indicó el “Mago”.

“Él como propietario de La Calera, ¿por qué no genera la competencia a nivel de divisiones menores? En ese pódcast, Pini está dando cátedra de qué es lo que falta para tener jugadores desarrollados, pero, ¿cómo los va a tener en La Calera si ni siquiera les tienes alimentación a los del fútbol formativo?”, agregó el exfutbolista.

“Apenas llegó a La Calera, le cambió la insignia a la institución”, remarcó Jorge Valdivia, quien también recordó conversaciones que tuvo con juveniles del elenco “cementero”.

“Cuando estuve en La Calera, había tres jugadores que tenían mucho futuro. Me decían que el club no los tenía en una residencia, tampoco les daban alimentación y no tenían ayuda económica para los traslados”, añadió el “Tenor 10″.