Taylor Swift votará por Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos: “La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad”

La reconocida cantante norteamericana Taylor Swift dio a conocer por quién votará en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

La megaestrella del pop reveló mediante sus redes sociales que apoyará a Kamala Harris y a su compañero de fórmula, Tim Walz, en los comicios que se realizarán el próximo 5 de noviembre.

En su cuenta de Instagram, Swift posó con una foto de su gato Benjamín y firmó como “señora soltera con gatos”, una referencia al compañero de fórmula de Trump, J.D. Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos, llamándolas de esa manera.

“Como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más importan”, partió señalando.

“Recientemente, me di cuenta de la creación mediante IA de “yo” apoyando falsamente la carrera presidencial de Donald Trump, y que fue publicada en su sitio web. Esto realmente evocó mis miedos alrededor de la IA, y los peligros de difundir información errónea”, agregó.

En esa línea, Taylor Swift aseveró que este episodio con el magnate “me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad”.

“Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voy a votar por Harris porque ella lucha por los derechos y causas que creo que necesita un guerrero para defenderlos. Ella es una líder firme y talentosa, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lleva la calma y no el caos”, cerró.