“Soy responsable y no quiero señalar a ningún jugador”: La dura autocrítica del DT de Brasil tras caer ante Paraguay

El entrenador de la selección de Brasil, Dorival Júnior, realizó una dura autocrítica y asumió la responsabilidad tras la derrota por 1-0 que sufrió en su visita a Paraguay por la octava fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Nos faltaron muchas cosas hoy. Soy responsable por eso y no quiero señalar a ningún jugador. No es simple, no es fácil, pero tenemos que intensificar el trabajo para que encontremos rápidamente ese camino”, señaló el DT en conferencia.

Respecto al desarrollo del partido, el estratega brasileño indicó que: “Nos perdimos mucho en el instante del gol y perdimos el primer tiempo sin aproximarnos a la portería del adversario. En 30 o 35 minutos haces poco. Poco atacamos y pocas aproximaciones tuvimos a la portería de Paraguay. Pagamos un precio muy alto por eso”.

Por último, Dorival Júnior apuntó a revertir el irregular momento del ‘Scratch’ y señaló que: “No va a suceder de la noche a la mañana, no tiene sentido crear ilusiones para los fanáticos, no vamos a montar un espectáculo de la noche a la mañana”.

“Esto lleva tiempo, en poco tiempo encontraremos la manera. Es un trabajo muy diferente al del club, donde al día siguiente empiezas a corregir lo presentado, a mejorar los puntos positivos. En la selección, no. Es un trabajo completamente diferente”, agregó.

Con este resultado, Brasil se ubicó en un incómodo quinto lugar de la tabla de las Eliminatorias con 10 puntos, a ocho unidades del líder Argentina. En la siguiente fecha, visitará a Chile el jueves 10 de octubre en Santiago y luego recibirá a Perú el martes 15 del mismo mes en Brasilia.