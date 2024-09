¿Quién ganó el debate en Estados Unidos? Académico de la U. de Chile analiza el cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump

Durante la mañana de este miércoles, Robert Funk, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, compartió con ADN Hoy su análisis sobre el reciente debate presidencial en Estados Unidos, protagonizado por Kamala Harris y Donald Trump. Funk explicó que, a su juicio, la intervención de ambos dejó en evidencia que inclinaron la balanza a favor de la actual vicepresidenta.

“Los debates son en gran medida un ejercicio visual, y si uno lo mide solamente por lo visual, lo que uno ve es a un Trump enojado, a veces incluso gritando, un poco desorganizado en sus ideas, repitiendo antiguas acusaciones respecto de los inmigrantes, respecto de la vicepresidenta, etcétera. Y, por otro lado, uno ve a una vicepresidenta, Kamala Harris, calmada, informada, preparada”, comenzó detallando.

En esa línea, aseguró que “más que preparada, lo que logró fue inducirlo con varios temas a que él se enoje, o sea, a que pierda la calma. Entonces, más allá de los puntos del contenido, de detalles, de política, solamente por el lado de lo que uno ve, tal vez como apagando el volumen, claramente, ella tuvo una buena noche”.

Sin embargo, comentó que para él los debates no cambian necesariamente las intenciones de voto, pero sí fortalecen prejuicios de alguna forma.

“Se hizo el mismo daño que Joe Biden”

En ese contexto, Funk comparó el desempeño de Trump con el de Biden. “Yo creo que se mostró viejo, se mostró no preparado, incapaz de responder preguntas, y volviendo siempre a dos o tres puntos que han sido sus puntos hace ya casi diez años. Trump se hizo el mismo daño que Joe Biden en el debate pasado. El impacto, más que electoral, yo creo que es psicológico, no solamente para el votante, sino que para los mismos candidatos”.

“Si uno mira el debate en los primeros diez, quince minutos, ella está bien nerviosa y después se suelta un poco. Y uno ve cómo va agarrando vuelo en la medida que él efectivamente le responde a estas provocaciones que ella le da, estas oportunidades para que se enoje. Y, por el contrario, él se va desarmando, simplemente perdiendo el hilo y la calma”.

“Hizo lo que tenía que hacer”

Para el académico, Harris solo hizo lo que tenía que hacer. “Ella claramente se mostró más presidencial, más calmada, más informada. Yo creo que no vamos a ver mucho cambio a nivel nacional, a nivel de encuestas. Ella tal vez hizo lo que tenía que hacer. Y él no se hizo ningún favor”. No obstante, aseguró que ella no lo tiene para nada ganado.

“Hay que decir también que ella, por todo lo bien que lo hizo, no lo hizo perfecto. Ella tiene que demostrar que tiene un buen manejo de detalles de política. Ella no ha explicado por qué ha cambiado su postura en muchos temas. Y eso es un punto en su contra. O sea, no lo hizo perfecto, pero hizo lo que tenía que hacer”.

Según el experto, parte de la estrategia de Harris fue no atacarlo demasiado y dejar pequeñas provocaciones para que él “se caiga solo”. “Creo que él tampoco usa esa línea de ataque porque sabe que la respuesta es: ‘Bueno, usted ha sido encontrado culpable. Es un criminal. Lo ha encontrado criminal la corte’. Entonces no le conviene mucho”, añadió.

“Tenemos un expresidente y una vicepresidenta. Eso no ha ocurrido nunca. Es bastante más fácil en los debates donde hay uno que defiende una gestión y el otro que la impugna, digamos. Pero acá los dos tienen que rendir cuentas, de alguna manera, por cosas que han hecho o han dejado de hacer”, cerró.