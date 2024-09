Caso de Gísele Pélicot: revelan que uno de los 50 acusados también drogaba a su mujer para violarla

Uno de los 50 hombres juzgados en Francia, por el caso de Gísele Pélicot, quien fue drogada por su marido Domminique para que, en estado de inconsciencia, otros sujetos la violaran, está acusado por repetir ese mismo modus operandi con su propia pareja.

Se trata de Jean-Pierre M., quien también se encuentra acusado de suministrar ansiolíticos a su pareja para luego tener relaciones sexuales con ella, incluso en compañía de Dominique Pélicot. “Es imperdonable”, aseguró la hija de este hombre ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse.

La hija dijo no entender nada y se mostró convencida de que su padre no habría organizado esas prácticas si no hubiera conocido a Pélicot. En tanto, Jean Pierre M. admitió los hechos por los que está encausado y, según contó uno de los policías, considera que merece la cadena perpetua.

Por otro lado, cabe mencionar que, este miércoles, Dominique Pélicot volvió a ausentarse de la audiencia por razones de salud tras haber hecho una breve aparición con bastón. Según el presidente del tribunal de Avignon, Roger Arata, podría comparecer ante la justicia el próximo lunes.

La abogada del acusado, Béatrice Zavarro, lamentó que, si los problemas médicos de Pélicot se hubieran tratado desde el viernes pasado, hoy hubiera asistido a la audiencia. Asimismo, la defensora recordó que el acusado solicitó asistencia médica desde el viernes “sin que nadie respondiera”.