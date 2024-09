Presidente de Conmebol vuelve a figurar en Argentina: recibió un premio en importante noche de la TV trasandina

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anoche estuvo presente en los Premios Martín Fierro 2024, evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), para dar reconocimiento a los mejores contenidos de TV y radio en el país trasandino.

El dirigente paraguayo no solo fue espectador de la noche más importante del año para la televisión argentina, sino que también subió al escenario y recibió un premio.

Y es que la Conmebol fue premiada en la categoría “Minuto de Oro” por el alto rating que tuvo la final de la Copa Libertadores 2023 que jugó Boca Juniors y Fluminense.

Por lo mismo, Alejandro Domínguez fue el encargado de recibir el galardón. “Debo admitir mi sorpresa porque no lo esperaba. Cuando se comunicaron conmigo para invitarme a esta noche, la primera pregunta que me hice fue: ‘¿Por qué Conmebol está en los Premios Martín Fierro?’. Pensé que me había perdido de algo”, señaló el mandamás del fútbol sudamericano.

“Después me explicaron que la final de la Copa Libertadores 2023 fue la mayor vista en la historia de la TV argentina. Y este reconocimiento en realidad es del fútbol, es de quienes viven el fútbol con pasión”, agregó.

De esta manera, el presidente de la Conmebol volvió a figurar en Argentina por segunda vez en menos de una semana, ya que también estuvo presente en el homenaje en cancha a Ángel Di María el pasado jueves, minutos antes del partido entre la Albiceleste y Chile.

Sin embargo, días antes Domínguez no estuvo en funeral del futbolista uruguayo Juan Izquierdo, quien murió tras sufrir un episodio cardiaco mientras jugaba un partido de Copa Libertadores.