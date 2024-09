“No sé si es una reconciliación”: Gissella Gallardo habla por primera vez luego de sus vacaciones junto a Mauricio Pinilla y sus hijos en el Caribe

Recientemente, Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla emprendieron un viaje familiar junto a sus tres hijos, Agustina, Matilda y Mauricio Jr., rumbo al Caribe. La expareja, que anunció su separación en 2022, eligió República Dominicana como el destino para disfrutar de unos días en familia, lo que despertó curiosidad en sus seguidores.

Durante la estancia, tanto la comunicadora como el exdelantero de Universidad de Chile compartieron diversas imágenes en sus redes sociales, mostrando momentos felices junto a sus hijos. Aunque no publicaron fotos juntos, sus publicaciones revelaban que estaban en el mismo hotel, lo que generó rumores sobre una posible reconciliación entre ellos.

En una reciente entrevista con el programa Sígueme de TV+, Gissella Gallardo aclaró cualquier duda acerca de su relación actual con Mauricio Pinilla. Consultada sobre si este viaje significaba que retomaban su matrimonio, fue tajante al responder: “No, no volvimos. No hubo besos, tampoco”.

“Tuvimos muchas conversaciones sanadoras, profundas, de perdón, de mea culpa de los dos, más de él que míos, pero bien”, añadió.

“Sirvió para sanar cosas”

Tras ello, la comunicadora detalló que el viaje fue por una invitación del exfutbolista y que compartieron momentos importantes como familia. “Yo dormía con las niñas y él con el Mauri chico”, explicó.

Además, mencionó que inicialmente el plan incluía a más personas, pero debido a imprevistos, terminaron viajando solo ellos cinco. “Los niños estaban muy felices”, afirmó.

Finalmente, acerca de esta especial salida junto a Mauricio Pinilla, Gissella Gallardo expresó: “No sé si es una reconciliación, pero sirvió para sanar cosas”.