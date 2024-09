Este martes, el Team ParaChile volvió al país tras el término de los Juegos Paralímpicos de París 2024. En la llegada al aeropuerto de Santiago, Katherinne Wollermann, Florencia Pérez y Marión Serrano se mostraron emocionadas por las medallas paralímpicas que consiguieron representando al deporte chileno.

“Estoy recién aterrizando, no solo del avión, sino de lo que he hecho en mi carrera deportiva. Gané medalla de oro y también hice un récord mundial y un récord paralímpico. Todavía no me creo las cosas que están pasando”, señaló Wollermann, quien se llevó el oro en el para canotaje clase KL1 200 metros.

“Fueron mis terceros Juegos Paralímpicos y siento que en estos estuve más consciente de todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, en cuanto a entrenamientos, a disfrutar y a ver a mis compañeros para apoyarlos en el proceso”, agregó la campeona paralímpica.

Por su parte, Florencia Pérez, quien consiguió el bronce en el para tenis de mesa clase 8, mencionó que “valió la pena todo el esfuerzo, el sacrificio y lo difícil que he pasado. Vengo entrenando súper bien, no he parado y no voy a parar”.

“No quedé conforme con la medalla de bronce, sentí un vacío, así que voy a seguir entrenando para ganar medalla de oro en Los Ángeles 2028″, aseguró la para tenismesista de 15 años.

En tanto, Marión Serrano, quien se colgó el bronce en el para powerlifting categoría -86 kilos, indicó: “Estoy muy feliz por ser la primera medallista chilena en pesas. Es muy grande el impacto que generemos los deportistas y no nos damos cuenta. Es lindo sentir ese cariño de la gente, que te vean los niños y puedas inspirarlos. Eso es lo que al final me llena”.

“Es una responsabilidad muy grande mostrarle a los niños todo lo que pueden hacer, más allá de que tengan una discapacidad. Que se esfuercen día a día, las cosas muchas veces no son fáciles, pero con perseverancia siempre se pueden conseguir”, concluyó.

