Corte Suprema revisa este lunes recurso de nulidad interpuesto por Eduardo Macaya, condenado por delitos de abuso sexual

Durante esta jornada, la Corte Suprema revisará el recurso de nulidad interpuesto por la defensa Eduardo Macaya, condenado a seis años de cárcel por delitos de abuso sexual contra menores de edad.

La acción judicial busca dejar sin efecto el juicio contra el padre del senador de la UDI, Javier Macaya.

La Segunda Sala del máximo tribunal del país deberá analizar este recurso, la cual podrá ser acogida o rechazada.

Los hechos

Eduardo Macaya Zentilli fue formalizado en junio de 2023 por el delito de abuso sexual reiterado en contra de cuatro menores de edad, quedando en ese entonces bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, un mes después, se revocó dicha cautelar y se decretó arresto domiciliario total, luego de que el imputado pagara una fianza de $150 millones, lo que generó una serie de críticas.

Posteriormente, Macaya Zentilli negó las acusaciones en su contra durante una audiencia de preparación del juicio oral, donde señaló que “si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando dictó veredicto condenatorio contra Eduardo Macaya por dos casos de abuso sexual, absolviéndolo de otros dos casos de la misma índole, sentenciándolo a 6 años de presidio efectivo.