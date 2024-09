Caso Factop: Rodrigo Topelberg vuelve a prisión preventiva en Capitán Yáber

La 1ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó hoy la medida cautelar de prisión preventiva contra Rodrigo Topelberg, exsocio de los hermanos Sauer, imputado por estafa y otros delitos económicos relacionados con el caso Factop.

La decisión revierte la resolución previa del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que el pasado 30 de agosto había modificado su régimen de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

Topelberg mantuvo la orden de libertad por 10 días, durante los cuales ofreció una entrevista a Meganoticias, narrando su encuentro con Luis Hermosilla, también implicado en el caso, cuando este ingresó al penal Capitán Yáber. “Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber, don Santanás’, o algo así le dije. Él no me entró altiro y me dijo ‘Hola, ¿Cómo estás?’, y le respondí ‘encerrado’. Yo lo confronté”, declaró Topelberg, refiriéndose a Hermosilla.