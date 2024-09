Ya fue anunciada como animadora del Festival de Viña del Mar 2025. Pero días antes, Karen Doggenweiler fue duramente cuestionada en este rol.

Esto debido a la relación de su pareja Marco Enríquez-Ominami con Alberto Fernández, a quien justo se le acusó de violencia intrafamiliar contra su exmujer, y su calidad de observador en las polémicas elecciones de Venezuela.

Dos temas que, según la periodista Cecilia Gutiérrez, tenían complicada a la plana ejecutiva de Mega, quienes habrían retrasado por esto la confirmación de su conducción en el certamen.

“En este preciso momento la plana ejecutiva de Mega está reunida, porque si bien es cierto ellos pensaron que el tema de MEO iba a pasar más desapercibido, incluso funcionó un tiempo el dejar descansar un tiempo a Karen de redes sociales, (...) las reacciones son a su marido y está afectando, y puede afectar mucho en la planificación que tenía el canal”, indicó.

Karen Doggenweiler y los cuestionamientos

Frente a esto, y tras ser presentada hace algunos días como la flamante cabecilla femenina del festival, Karen abordó esta previa con La Tercera.

Y señaló que las críticas eran muy injustas. “Yo tengo una carrera de 30 años y siempre de mucha cercanía con el público. Y siempre me he mantenido independiente en mi carrera. Soy mamá, soy periodista, soy mujer. No puede ser que en Chile a uno se la juzgue por lo que supuestamente dice o dijo o hizo el marido”, replicó.

La rubia agregó que “no es posible que en Chile uno se case y pierdas tu identidad o pases a ser la extensión de tu marido. Yo creo que esta es una linda pelea que hay que dar. No solamente por mí ahora, sino que por las futuras animadoras o las niñas que sueñan con subirse a la Quinta Vergara para que en una entrevista no les pregunten qué piensan del marido”.

“Es una situación que parece como de 1900, no sé, no sé ni qué año decir, 1940, no sé. Que te hicieran una pregunta así o ver comentarios así, yo creo que son de otro siglo”, añadió.

Y descartó de plano que su amor con MEO afecte a su desempeño laboral. “Yo he mantenido mi carrera y ha sido a base de mucho esfuerzo. Yo estudié periodismo, llegué a hacer mi práctica el año 91. He estado en el departamento de prensa, en programas de entretención, he hecho estelares, docus como Mamá a los 15, Baile en TVN. Tengo una cantidad de programas, matinales. Mi carrera es mía. La he hecho yo, la he construido yo, con mucho esfuerzo, con dedicación, con compromiso, con convicción. Y eso es lo que vale para mí. Eso es lo que vale”, manifestó.

Finalmente, Karen Doggenweiler también descartó lo del supuesto retraso en su nombramiento. “De ninguna manera, es absolutamente falso, y hemos seguido todo el cronograma hecho con anticipación. O sea, no existió eso, de ninguna manera”, cerró.