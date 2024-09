“Me tiene enmierdada”: Cony Capelli arremete contra Manuel de Gran Hermano y pide su salida tras abuso a Yuhui

Alzo la voz y se sumó a los pedidos de expulsión. Cony Capelli lanzó todos sus dardos contra Manuel de Gran Hermano, luego del abuso que cometió hacia Yuhui.

Resulta que el italiano le cortó de pésima forma el pelo al chino, al punto que terminó rapándose para disimular el mal look.

Una situación que generó de todo en la casa, donde Michelle, Cami y Linda se molestaron por el hecho, defendiendo a su compañero, quien se mostró humillado y varias veces señaló que extrañaba su cabellera antigua.

🔴 MANUEL DEBE SER EXPULSADO: Se pasó no solo 3 pueblos, sino que la Cordillera completa al córtale el pelo a Yuhui en contra de su voluntad. Quedó todo rapado hueón... 🤦‍♂️🤬 #GranHermanoCHV.



Este tipo de conductas en TV no están permitidas hace mucho rato. A Viñuela en 2020 Mega… pic.twitter.com/97p3aVFzaB — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 8, 2024

Por eso, los fanáticos del programa comenzaron a pedir insistentemente en redes sociales la expulsión para el europeo por haber pasado los límites con el ex Masterchef. Algo a lo que se sumó la bailarina.

Cony contra Manuel de Gran Hermano

Así, la animadora de la fiesta de los viernes del reality de CHV usó su cuenta en X para expresarse sobre lo ocurrido.

Y fue contundente. “Hay veces que por mi posición de conductora los días viernes trato de ser lo más imparcial, cordial y rescato siempre lo bueno de cada jugador para escuchar sus historias. Pero lo que vi ayer del participante Manuel, francamente, me tiene enmierdada”, señaló.

Por eso lanzó un solo pedido a su gran fandom. “¡Conystas, sáquenlo ya!”, manifestó la bailarina, dejando claro su sentir.

Hay veces que por mi posición de conductora los días viernes trato de ser lo más imparcial, cordial y rescato siempre lo bueno de cada jugador para escuchar sus historias. Pero lo que vi ayer del participante Manuel, francamente, me tiene enmierdada, conystas saquenlo ya! — Cony Capelli (@ConyCapelli) September 8, 2024

Incluso, añadió que “ya me vengo haciendo la loca hace rato con él. Me importa nada que se me considere poco profesional ante algo que me parece que sobrepasa los derechos y dignidad de otro ser humano versus un juego y show televisivo”.

De esta forma, Cony Capelli se unió a la petición de que Manuel deje el juego de Gran Hermano. Una demanda que el público espera que la producción escuche.