Hablar de Lionel Altamirano, es hacerlo de goles. Con 72 tantos desde que arribó al fútbol chileno, el delantero es hoy la gran figura y goleador absoluto de la Primera B junto a Deportes La Serena.

El ariete, autor de un doblete el pasado sábado ante Deportes Limache en el Estadio La Portada, conversó con ADN Deportes y repasó lo que es la actualidad “papayera” y personal.

“Estamos super felices por el rendimiento del equipo, hicimos un gran partido contra un gran rival, por momento nos generaron situaciones, pero nunca nos lograron superar”, partió diciendo el ariete trasandino.

Agregó sobre el esperado ascenso que “hasta que no se resuelva lo que va a pasar con Barnechea, no podemos festejar nada. Hay que esperar, tenemos que seguir trabajando y queremos ganar los partidos que nos quedan”, dijo.

Su arribo a Chile y el momento en La Serena

“En Wanderers no jugaba mucho, me tocaba estar en el banco y cuando me tocaba convertía, pero después de eso lo vi complicado, pero me salió la oportunidad de ir a Puerto Montt, hacer goles, estoy super agradecido de ellos, fue el único equipo que me esperó hasta que yo me decidiera ir para allá”, sostuvo el delantero.

Respecto a su poder goleador, Altamirano comentó que “el nueve depende mucho de los compañeros que hay detrás. Creo que dependo mucho de ellos, se matan, defendiendo, atacando, yo solo la tengo que embocar dentro del arco”, dijo

Al finalizar, le dejó un mensaje a los hinchas de Deportes La Serena: “agradecerles por el apoyo. Estoy muy feliz de haber llegado a este equipo, con tanta historia, quiero quedar en la historia porque sería algo hermoso, estoy super feliz, y les pido que sigan yendo al estadio, que lo llenemos, para que sea una fiesta, ojalá pronto podamos celebrar todos juntos como lo merecemos”, cerró el delantero.