La dura y tajante respuesta de Jaime García Reinaldo Sánchez por su llegada a Santiago Wanderers

“Yo nunca fui de la idea de cambiar al técnico, pero lo cambiaron. Y los resultados son iguales”, fueron las palabras de Reinaldo Sánchez para intentar apagar con bencina la polémica que hay en Santiago Wanderers.

El mandamás de los “caturros” le dio con todo a Jaime García, adiestrador de Santiago Wanderers, justo en la previa del choque ante San Luis de Quillota, el que terminaría sin goles en el Lucio Fariña el pasado sábado.

“Él es el dueño de la institución, él puede decir y expresar lo que quiera, mientras si es con respeto, bien. Si él ventila cosas que son en la interna, yo no estoy acostumbrado a ventilar mis cosas que yo he pasado en otros equipos”, dijo el entrenador tras el encuentro.

Agregó, que “siempre he trabajado con un profesionalismo, que ha sido super claro, he tenido un liderazgo super claro y si él habla que yo no era el técnico indicado, no tengo nada que decir”, sostuvo.

Insistió en que “soy respetuoso del presidente, tendrán que preguntarle a él, he tratado de hacer las cosas bien, he generado un ambiente muy bueno en el club, con respeto, con los jugadores, con el ambiente del club”.

“Que hablen de mí, ya estoy acostumbrado y ya estoy preparado. El técnico tiene que estar preparado para esto y no voy a responder con ofensas. Si no están preparados para mi dirección técnica, me lo tienen que decir, como adultos”, complementó.