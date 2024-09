“La última etapa de mi carrera no ha sido fácil”. Así de contundente fue el italiano Jannik Sinner en Flushing Meadows tras quedarse con la corona del US Open 2024, último Gran Slam de la temporada.

El número uno del mundo se impuso en tres sets al local Taylor Fritz (12° ATP) por parciales de 6-3, 6-4 y 7-5 en poco más de dos horas de partido.

“Me encanta el tenis, entreno mucho para este tipo de escenarios, pero fuera de la pista hay vida. Me gustaría dedicar este título a mi tía, que no se encuentra muy bien de salud. No sé cuánto tiempo seguiré teniéndola en mi vida. Es bonito que pueda compartir un momento positivo con ella”, dijo el europeo.

Se trata del segundo Grand Slam de su carrera tras imponerse, esta misma temporada, en el Abierto de Australia a principios de año, consolidándose así como el mejor tenista del orbe.

“Sinner se convirtió, además, en el cuarto hombre capaz de ganar en una misma temporada los dos majors que se celebran sobre pista dura (desde 1988), tomando el relevo de Novak Djokovic que también lo hizo el pasado curso”, relatan desde el ATP Tour.