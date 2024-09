Festival Internacional de Cine de Venecia: reconocida actriz no pudo recibir premio tras enterarse de la muerte de su madre

Santiago

Nicole Kidman había aterrizado en Venecia hace poco, todo esto para recibir el Colpa Volpi a ‘mejor actriz’ por la película ‘Babygirl’, sin embargo, tuvo que marcharse de urgencia a Australia tras enterarse de la muerte de su madre, Janelle Ann, a sus 83 años.

Nicole era una de las artistas más esperadas en el Festival de Cine de Venecia y, tras su partida, envió un comunicado para ser leído en la ceremonia por Halina Reijn, directora de la película ‘Babygirl’, quien expuso el discurso de la actriz, en el que hablaba de la enorme tristeza tras la pérdida de su madre.

“He llegado a Venecia y poco después me he enterado de que mi preciosa y valiente madre acaba de morir. Estoy en shock y tengo que regresar con mi familia, pero este premio es para ella”, comenzó diciendo.

“Ella me formó, me guio y me hizo quien soy. Estoy más que agradecida por poder decir su nombre a través de Halina”, dijo Reijn, hablando por Kidman frente al público.

Según lo que indica el sitio El Mundo, la relación entre Nicole y Janelle siempre fue muy estrecha, pues su madre “ha sido consciente de haberle dado el impulso necesario para seguir con su carrera”, señala el medio.

La actriz en alguna ocasión ha confesado que el mejor consejo que le ha dado es “concéntrate, levántate del suelo y sigue adelante”.

Pese a que, según Nicole explicó a principios de 2022, su madre se encontraba enferma, se desconocen los detalles del deceso.