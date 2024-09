Brasil volvió este viernes a los triunfos en las Eliminatorias al Mundial 2026, luego de vencer como local por 1-0 a Ecuador en el duelo válido por la séptima jornada disputado en el Estadio Major Antônio Couto Pereira.

Pese a la victoria, el resultado no convenció a los hinchas del ‘Scratch’, quienes abuchearon a sus jugadores al final del encuentro en Curitiba. Al respecto, el entrenador brasileño Dorival Júnior tomó la palabra y defendió a sus pupilos.

“No podemos olvidar lo que venía ocurriendo con nuestro equipo. Hay que recordar que veníamos de cuatro resultados negativos en las Eliminatorias (un empate y tres derrotas)”, afirmó el técnico en conferencia.

En esa línea, profundizó que: “Fue un partido muy complicado contra un equipo que hizo una gran Copa América y que solo fue eliminado de la competición en cuartos de final en penales precisamente por Argentina, que terminó siendo el campeón”.

“El rival fue muy competente, pero en ningún momento estuvimos en peligro. No fuimos atacados, con excepción de una jugada fortuita en los últimos minutos del primer tiempo. A no ser del dominio de balón que tuvieron en algunos momentos, Ecuador no creó ninguna oportunidad clara de gol”, agregó.

“Creo que estamos en el camino correcto. Hay que tener paciencia. Los ajustes no ocurren de un día para otro”, agregó el seleccionador de Brasil, que se ubicó cuarta en la tabla de posiciones con 10 puntos, a ocho del líder Argentina.