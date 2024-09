Brasil: Lula da Silva saca de su cargo a un ministro investigado por casos de acoso sexual

Brasilia de Brasil

El presidente de Brasil, Lula da Silva, determinó la salida del ministro de derechos humanos ante las investigaciones en su contra de acoso sexual. El mandatario del gigante sudamericano destituyó a Silvio Almeida luego de que se conocieran las denuncias de diferentes mujeres ante la organización no gubernamental Me Too Brasil. El filósofo de 48 años es la primera caída de un titular de cartera desde que el gobernante asumiera en enero de 2023. El caso de violencia de género pudo acarrear un grave daño el ejecutivo, ya que se rumorea que una ministra es una de las denunciantes.

La prensa local ventila que la ministra de igualdad racial, Anielle Franco, sería de una de las mujeres que apuntaron a Silvio Almeida por acoso sexual. El Palacio de Planalto comunicó que “el presidente considera insostenible mantener al ministro en el cargo considerando la naturaleza de las acusaciones”. Los medios brasileños aseguran que Lula da Silva convocó a una reunión al ministro de derechos humanos y luego de una conversación decidió destituirlo.

G1 de Globo da cuenta que las acusaciones fueron difundidas por un periódico con sede en Brasilia y que la ONG Me Too Brasil lo confirmó en una publicación sobre la violencia sexual. El medio detalla que los casos de acoso ocurrieron en 2023 y que una de las afectadas es Anielle Franco, la hermana de la diputada Marielle Franco asesinada en 2018. El destituido ministro negó las acusaciones y tras ser separado de su cargo dijo que se abocará a defender su inocencia.

La Policía Federal de Brasil informó que abrieron una investigación para pesquisar el caso de Silvio Almeida. El gobierno brasileño manifestó que también pedirán que se indague lo ocurrido al Ministerio Público y a la Comisión de Ética Pública. Durante la mañana de este viernes y antes de destituir al ministro, Lula da Silva dijo en una entrevista que “queremos paz y tranquilidad, y el acoso no puede coexistir con la democracia, con el respeto a los derechos humanos”.