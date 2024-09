“Tienes aguantar el dolor en las manos”: La inspiradora historia Toto Gesell, el último buscador de oro de Tierra del Fuego

La historia de Toto Gesell, el último buscador de oro en Tierra del Fuego, cobra vida en el documental La fabulosa máquina de cosechar oro, dirigido por Alfredo Pourailly.

Esta obra no solo muestra la lucha diaria de Toto en un oficio casi extinto, sino también su relación con su hijo, Jorge, quien se embarca en la creación de una máquina para facilitar el trabajo de su padre.

“Yo trabajaba con turistas cuando llegó Alfredo, como cualquier turista. Me dijo: ‘Te queremos grabar haciendo tu trabajo’, y ahí empezó todo”, contó Toto en País ADN, quien ha dedicado su vida a la minería de oro en la remota isla de Tierra del Fuego. Lo que comenzó como una idea para documentar el trabajo artesanal de Gesell, evolucionó en una historia profundamente humana y familiar.

La vida del buscador de oro ha estado marcada por el esfuerzo. “Es un trabajo pesado. Tienes que mojarte, picar piedra, embarrarte y aguantar el dolor en las manos. Es parte del trabajo”, explicó.

A lo largo del documental, vemos cómo Toto enfrenta la incertidumbre de un oficio que poco a poco ha ido desapareciendo, acompañado por su hijo, Jorge, quien juega un papel crucial en la trama al crear una máquina destinada a hacer más llevadero el trabajo de su padre.

“Mi hijo Jorge tenía 18 años cuando empezó a hacer una base para una máquina que nos permitiera trabajar más cómodamente. Hoy tiene 25, y aunque pensé que nunca terminaría, aquí estamos, orgullosos de lo que hemos logrado”, relató emocionado. Durante siete años, Alfredo y su equipo documentaron este proceso, capturando momentos de esfuerzo, paciencia y esperanza.

“Algo mucho más grande”

Alfredo Pourailly, director del documental, también compartió su experiencia: “Llegué a Tierra del Fuego en 2015 buscando historias de personas. Me enteré de los buscadores de oro y conocí a Toto. Lo que en un principio era solo un registro de su trabajo, se transformó en algo mucho más grande: una historia de amor entre un padre y su hijo”.

El documental refleja cómo Jorge, al ver las dificultades de su padre, decide construir una máquina para aligerar su labor, en un gesto que simboliza el amor y respeto por su progenitor.

El oficio de buscador de oro, casi desconocido para gran parte del país, es retratado con crudeza en el documental. “He trabajado toda mi vida en esto porque nadie me manda, trabajo a mi ritmo, pero es duro. Hay días en que pienso que no puedo más. A veces no hay agua y sin ella, no puedo lavar el material para extraer el oro”, compartió Toto. A pesar de las dificultades, la pasión por su trabajo y la esperanza de encontrar oro lo mantienen en pie.

La relación entre Gesell y Jorge, clave en el documental, ha tocado el corazón de los espectadores. Durante el estreno en Porvenir y Punta Arenas, las salas se llenaron y la audiencia aplaudió de pie durante varios minutos. “Me siento orgulloso de mi hijo, y él también de mí. Este documental ha sido una experiencia increíble para ambos”, comentó el protagonista.

La fabulosa máquina de cosechar oro se estrenó en salas de cine independiente el 5 de septiembre, como parte del programa MiraDoc, que se dedica a la distribución de documentales chilenos en todo el país.