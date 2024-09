“No me interesa polemizar con el caballero”: Ministra Vallejo responde a Kast por críticas a gobiernos de Bachelet y Boric

Este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre las gestiones presidenciales de Michelle Bachelet y Gabriel Boric. “No me interesa polemizar”, dijo la secretaria de Estado.

“Somos un país, una sociedad que consiguió libertad a pesar de que algunos como él promovían la dictadura. Está bien que tenga libertad de expresar su opinión casi permanentemente al extranjero, pero no vamos a entrar en ese juego”, señaló Vallejo.

Todo esto debido a que durante su intervención en el II Encuentro Regional de Foro Madrid 2024 en Buenos Aires, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, lanzó críticas contra la expresidenta Michelle Bachelet y el actual presidente Gabriel Boric.

En dicha instancia, afirmó que Chile ha “perdido el rumbo” en los últimos años, asegurando que el deterioro comenzó durante el gobierno de Bachelet. Además, mencionó que Boric, a pesar de haber criticado a Bachelet en el pasado, ahora la considera su “líder espiritual”.

En ese contexto, la ministra Vallejo enfatizó en que “nuestro trabajo como gobierno es seguir gobernando y es seguir promoviendo y concretando los avances que Chile espera. Nuestro país ha sido capaz de grandes avances por acuerdos políticos, pero también por empuje de la sociedad civil. Lo vimos con 40 horas, Royalty minero, salario mínimo de 500 mil pesos, pago de las deudas de pensión alimenticia, tantas cosas que hemos logrado y queremos resaltar eso. Que sigamos avanzando”.

“El resto son peleas que no nos van a llevar o intentan hacernos pelear, que no llevan a ninguna parte. Nuestro foco está puesto en Chile, sus necesidades y los avances que aún están pendientes”. “No me interesa polemizar más con el caballero”, cerró.

“No aporta a la imagen de Chile hacia el mundo”

En reacción a estas declaraciones de Kast, el diputado UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristhian Moreira, expresó su desacuerdo y comentó que “la ropa sucia se lava en casa. Poco ayuda a descomprimir el clima de polarización que hay en Chile, que el líder de un sector (José Antonio Kast), salga a reventar al Presidente y expresidenta en una instancia internacional por más razón que pueda tener”.

“No aporta a la imagen de Chile hacia el mundo. Ojalá estos temas se trataran internamente”, sentenció.