Kast lanza duras críticas contra Bachelet y Boric en Argentina: “¿Cuándo empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile?”

Este viernes, durante su intervención en el II Encuentro Regional de Foro Madrid 2024 en Buenos Aires, el líder republicano José Antonio Kast lanzó duras críticas hacia la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y también mencionó al actual Presidente, Gabriel Boric.

“En Chile, lamentablemente, hemos perdido el rumbo, y esto fue hace varios años. Un país ejemplo a nivel mundial de orden, libertad y progreso económico ha ido cayendo paso a paso en los últimos años”, arremetió Kast.

En esa línea, el líder republicano chileno cuestionó: “¿Y cuándo empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile?”. “Cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de Chile, que es Michelle Bachelet”, se respondió así mismo.

“Y hoy nos gobierna, curiosamente, un presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet. Pero como para ellos no hay límite y no hay vergüenza, hoy día no tiene problema en decir que es su líder espiritual”, cerró.

“No aporta a la imagen de Chile hacia el mundo”

En reacción a estas declaraciones, el diputado UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristhian Moreira, expresó su desacuerdo y comentó que “la ropa sucia se lava en casa. Poco ayuda a descomprimir el clima de polarización que hay en Chile, que el líder de un sector (José Antonio Kast), salga a reventar al Presidente y expresidenta en una instancia internacional por más razón que pueda tener”.

“No aporta a la imagen de Chile hacia el mundo. Ojalá estos temas se trataran internamente”, sentenció.