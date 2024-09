“Lamentamos que las autoridades no hayan respetado el acuerdo publicado hace más de una semana”

La polémica está instalada. Pese a la petición de Colo Colo durante las últimas semanas para “ayudarlos” en la programación de sus partidos por la Copa Libertadores, la ANFP estaba decidida a que el “popular” jugara ante la UC por el Campeonato Nacional antes del duelo contra River Plate por la Copa Libertadores.

El partido estaba programado para las 20:00 horas del próximo viernes 13 de septiembre, pero una semana antes, todo cambió repentinamente.

Durante la presente jornada, desde la ANFP confirmaron el duelo se reprogramará, permitiendo así que Colo Colo llegue “más descansado” al choque ante River Plate. La decisión no cayó bien en casi nadie, salvo en Macul.

“Lamentamos que las autoridades no hayan respetado el acuerdo de la Mesa de Programación publicado hace más de una semana, decidieran reprogramar unilateralmente la fecha del encuentro”, indica el comunicado de TNT Sports.

TNT Sports contra las autoridades

La cadena televisiva, que transmite los partidos del fútbol chileno, continúo disparando con que “esta medida no considera el trabajo y la planificación de semanas y meses realizado por TNT SPORTS y la ANFP, cuyas opiniones no fueron consultadas”, sostienen.

“Sorprende enormemente el criterio en desmedro del fútbol chileno, comparando esta medida con otra de igual características, como la del evento masivo del próximo martes 17 de septiembre a las 21:30, en la que se enfrentará el mismo club Colo Colo vs. River Plate, compromiso que no ha sufrido ninguna modificación ni será reprogramado”, complementan desde Machasa.

Insisten e invitaron a que “llamamos a las autoridades locales a explicar públicamente las razones del porqué el fútbol chileno es tratado con desigualdad ante un torneo Conmebol”, sostienen.

“Siempre estamos dispuestos al diálogo para alcanzar acuerdos y soluciones que permitan que esta actividad nacional no continúe siendo menoscabada, especialmente en el mes en que conmemoramos nuestra identidad como país”, cierran desde TNT Sports.