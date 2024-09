“Me ofreció puñetes”: JC Rodríguez revela inédito conflicto con exchico reality recientemente vinculado a Luis Hermosilla

La cercana relación entre Luis Hermosilla y el exchico reality Juan Lacassie, conocido como “Chispa”, fue finalmente corroborada por el periodista de Chilevisión, Sergio Jara, quien accedió a los chats de abogado investigado penalmente por el denominado Caso Audios.

“Tenemos una confirmación: ¿Recuerdan cuando Luis Hermosilla apareció en un yate? Todos lo vimos, pero nadie lo confirmó: hay un chat donde Luis Hermosilla habla de su cercanía con el Chispa”, señaló el comunicador en Contigo en la mañana.

Y justo cuando Jara estaba por mostrar los mensajes que respaldaban esta información, Julio César Rodríguez intervino abruptamente en el matinal de CHV para anunciar que no iba a involucrarse en la conversación sobre el exchico reality. “Yo me voy a inhabilitar acá de hablar del Chispa”, declaró Julio César, sorprendiendo a sus compañeros.

Roberto Cox, intrigado por la declaración, le preguntó: “¿Por qué? ¿Carreteaste con él?”. Sin dudarlo, el conductor de CHV respondió: “Porque en un cumpleaños que asistí me ofreció puñetes”, según consignó La Cuarta.

Ampliar

La vez que el Chispa amenazó a Julio César Rodríguez

JC Rodríguez explicó que la situación comenzó a raíz de un hecho controversial que ocurrió tiempo atrás. “En este matinal tengo que poner yo la cara y estábamos mostrando imágenes del Chispa en un auto en alta velocidad. Entonces, no quiero hablar”, afirmó.

Y el episodio al que se refería sucedió en agosto del año anterior, cuando Juan Lacassie publicó un video en sus redes sociales, donde se le veía conduciendo por la autopista a más de 250 kilómetros por hora. Este no fue el primer incidente relacionado con su peligrosa conducta al volante, ya que en enero de 2023, el exchico reality había protagonizado otro accidente de tránsito por razones similares.

Tras la emisión de ese video en el matinal, Julio César Rodríguez reveló que tuvo un incómodo encuentro con Juan Lacassie en un local nocturno de Vitacura.

“Era de madrugada, como las 2 a.m. Estaba con amigos en el local, y de repente el Chispa se me acercó. No fue en buena onda, fue en mala onda. Se paró junto a mí y me dijo ‘oye, compadre, andan tirando notas mías, te vai a enfrentar a mi abogado, van a tener noticias mías, eso no más te digo’”, relató el conductor de Contigo en la mañana.