Santiago

El único futbolista chileno que apareció en la zona mixta del estadio Monumental tras la caída de La Roja con Argentina fue uno que conoce muy bien esos pasillos: Paulo Díaz, defensa de River Plate, que lamentó el desarrollo del partido y la falta de triunfos en partidos oficiales durante la “era Gareca”.

“Lamentablemente, el partido se dio así. No tengo idea por qué se ha dado así, cada día vemos las posibilidades dentro del plantel, queremos lo mejor para la selección. Ahora no se da, veníamos bien en los amistosos, pero en los partidos competitivos no se nos ha dado el gol”, explicó, apuntando a revertir el desarrollo en el juego contra Bolivia.

“Queremos ser protagonistas, salir a ganar como local. Es lo que buscamos en todos lados, pero esperemos que sea lo mejor para nosotros. Ya hablamos, se dio vuelta la página, se habló dentro del vestuario y estamos enfocados”, dijo Paulo Díaz.

“Estamos preocupados, esperando que se nos dé un gol. Ya con eso cambia la brújula de lo que estamos”, recalcó el defensa, bajándole el perfil al hecho que Bolivia haya goleado en casa.

“Se hacen fuerte de local, veremos si en Chile pasa lo mismo. Vamos a ser los protagonistas, saldremos a ganar”, concluyó Paulo Díaz.