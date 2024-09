Madre de estudiante de medicina que se suicidó en Valparaíso realiza duro desahogo: “A él le minaron su autoestima”

La trágica muerte de Pablo Leiva Inzunza, un estudiante de medicina de la Universidad de Valparaíso, conmocionó a la comunidad universitaria. Fue hallado sin vida el sábado 31 de agosto, un día después de que se reportara su desaparición. Según sus familiares, el joven de 27 años se suicidó, y además realizaron fuertes críticas hacia sus superiores.

Pablo cursaba el séptimo año de la carrera de Medicina y estaba realizando su internado, la etapa final de su formación académica, donde debía poner en práctica los conocimientos adquiridos en centros de salud bajo la supervisión de tutores. Había hecho sus prácticas en el Hospital San Camilo, en San Felipe, y en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la región de Valparaíso.

Marta Inzunza, madre del difunto estudiante de Medicina, habló con BBC Mundo y expresó su dolor: “A él le minaron su autoestima”. Además, aseguró que su hijo enfrentaba un trato despectivo por parte de algunos superiores. “Lo trataron como tonto, imbécil o estúpido”, afirmó, añadiendo que esto quebró su confianza y le causó episodios de ansiedad.

La mamá de Pablo lo recordó como un joven respetuoso, solidario y empático, que soñaba con terminar su carrera, trabajar, comprar una casa y formar una familia. “Lo rompieron, le rompieron su alma y su autoestima”, expresó. Y luego, agregó: “¿Qué fue lo que pasó? La única explicación que tengo es el estrés y el miedo de no tener la capacidad de rendir”.

Las medidas tomadas producto de este deceso

Ante esta situación, el centro de estudiantes de Medicina de la Universidad de Valparaíso emitió un comunicado en el que denunció las dramáticas situaciones que enfrentan los estudiantes de salud en sus prácticas clínicas. “Las prácticas clínicas son un lugar donde el maltrato se disfraza de docencia”, señalaron.

“Los internos pasan la mayoría de su tiempo en los hospitales, duermen en residencias donde las condiciones son malísimas”, añadieron.

Tras la muerte de Pablo, la Universidad de Valparaíso tomó medidas inmediatas. El rector anunció la apertura de una investigación sumaria para esclarecer posibles responsabilidades administrativas en la atención y apoyo al estudiante. Además, la Facultad de Medicina decretó dos días de duelo y suspendió las actividades académicas para realizar jornadas de reflexión sobre la salud mental de los estudiantes y las condiciones en los campos clínicos.

Por su parte, el Hospital San Camilo, donde Pablo realizó turnos, emitió una declaración a la BBC, en la que aclaró que el “establecimiento cuenta con protocolos claros y establecidos para realizar denuncias en caso de cualquier situación anómala, tanto para funcionarios como estudiantes, no contando a la fecha con ninguna denuncia formal respecto de este caso o de algún otro estudiante de Medicina”.

“De cualquier manera, en su constante revisión de los procesos, el establecimiento solicitará reuniones con la universidad y sus estudiantes de manera de realizar si corresponde las adecuaciones que sean necesarias para un óptimo proceso docente asistencial”, complementó el centro de salud.

Las críticas de la madre y de quien fue pareja de Pablo

La madre de Pablo ha sido crítica del seguimiento que las universidades hacen del bienestar de sus estudiantes. En su opinión, las instituciones no prestan la atención adecuada a la salud mental de los alumnos, mientras que los campos clínicos no toman en serio las dificultades que enfrentan. “Se ha ido normalizando el maltrato, la denostación, y las inseguridades han ido en aumento”, subrayó.

Karina, quien fue pareja de Pablo por casi seis años, también compartió su pesar. Describió a Pablo como una persona introvertida y reservada, que no quería ser una carga para los demás. Comentó que él había enfrentado episodios depresivos en el pasado, pero que los turnos y la presión del internado terminaron por derrumbarlo. “No era el mismo, no tenía ganas de salir”, recordó.

La comunidad estudiantil de la Universidad de Valparaíso, profundamente afectada por la tragedia, realizó un homenaje en memoria de Pablo el lunes 2 de septiembre. Cientos de estudiantes y profesores se reunieron para encender velas y dejar mensajes en las paredes de la institución educativa.

