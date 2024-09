“La sangre no vale nada si no hay amor”: Steffi y DJ Méndez reaccionan ante dichos de Issis Méndez sobre su distanciamiento con la familia

Issis Méndez, una de las hijas de DJ Méndez, generó revuelo tras publicar un video en su cuenta de TikTok donde dejó entrever la complicada relación que mantiene con algunos miembros de su familia.

En TikTok, la influencer escribió un comentario que hacía referencia a la posibilidad de solucionar las cosas con su padre. “Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?”, redactó en la red social china, agregando un video acompañado de la canción Duvet de Bôa, destacando la letra: “And you don’t seem to understand” (Y tú no pareces entender).

Uno de los usuarios comentó: “Te lleva a la pelu y se te pasa el enojo”, a lo que Issis contestó de manera tajante: “Como dije antes, si supieran…”.

Otra seguidora le escribió: “¿Por qué ventilan y dan a saber a todos que hay problemas entre ustedes? Resuélvanlo en privado, con esto solo buscan pantalla”. A lo que la influencer respondió: “¡Ay! No saben leer el #, no estoy ni ahí con la ‘pantalla’. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes, callada”.

Y finalmente, en otro comentario, Issis aclaró la situación: “Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo contenido. ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo”.

La reacción de Steffi y DJ Méndez

Rápidamente, al día siguiente, parte de la familia Méndez se retiró a los polémicos dichos de Issis. Primero fue DJ Méndez, quien compartió una enigmática publicación donde lanzó una frase que muchos vincularon con lo expresado por su hija.

A través de sus stories de Instagram, el cantante escribió una dolorosa frase junto a un emoji de corazón roto, pero sin entregar mayores detalles. “Mi dolor es más grande que el amor que he entregado en mi vida entera”, escribió el intérprete de Fiesta

Asimismo, Steffi Méndez también dejó una misteriosa frase en su cuenta de Instagram y, si bien no entregó un contexto, la escribió luego de las declaraciones de su hermana menor.

“Hahaha, no me interesa, pero sí me interesa, hahaha”, escribió Steffi en sus stories junto a emojis de payaso.

Minutos después, Steffi subió una nueva publicación defendiendo a su padre. “Tarde o temprano se sabrá la verdad siempre, ¡No decaigas! Siempre te defenderé, ¡incluso cuando ya no estés aquí! Solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre de esta manera, te recontra amamos”, declaró la joven.

A los pocos segundos, Leopoldo Méndez compartió el posteo de su hija y añadió un texto de agradecimiento. “Esta niña, ya mujer, me enseñó que la sangre no vale nada si no hay amor... Un amigo te puede amar más que un hermano de sangre”, afirmó.

“Nosotros no hablamos solamente, nos miramos y ya sabemos qué nos está pasando o sentimos. Esa conexión es de otro nivel. Te amo, hija”, concluyó.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Leopoldo Méndez es padre de varios hijos: Steffi, Leo Jr. y Evita, fruto de su relación con Ninoska Espinoza; Esai, hijo que tuvo con Marcela Duque; y finalmente Issis y María Fernanda, producto de su relación con Katalina Hormazábal.