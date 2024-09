“La llave está favorable, pero no está lista”: la mesura de Gustavo Álvarez tras la goleada de la U sobre Palestino / Leo Mora

Santiago

Lejos de la euforia tras imponerse por 5-0 a Palestino, el entrenador de la U de Chile, Gustavo Álvarez, se mostró tranquilo en torno a la búsqueda de meterse en las semifinales nacionales de Copa Chile.

“El equipo jugó un muy buen partido en todas las líneas. La llave está favorable, pero no está lista. Tenemos que jugar 90 minutos todavía, donde tenemos que superar al rival y superarnos nosotros mismos para seguir creciendo”, dijo el argentino, desestimando el desarrollo del marcador.

“La diferencia no es real, no hay esta diferencia de goles. Palestino es un equipo muy valiente, con una propuesta generosa. Pudieron tener un mal día o los superamos circunstancialmente, pero están siempre en zona de copas y tuvo que afrontar tres frentes, es el equipo que más jugó. Lo nuestro fue muy bueno, pero no es la realidad de la diferencia de ambos equipos”, comentó Gustavo Álvarez, apuntando a evitar el relajo de cara a la revancha el lunes, destacando las variantes de esquema que mostraron en La Cisterna.

“El desafío fue siempre jugar mejor que el partido anterior, nos enfocaremos en lo que tenemos que corregir y cambiarlo el próximo lunes (...) Más que un problema, es una muy buena alternativa tener muchas opciones individuales, puede tener flexibilidad para elegir sistema. Dimos un paso adelante en lo táctico y lo nominal”, aseguró.

Además, Gustavo Álvarez respondió orgulloso ante la consulta por Felipe Loyola, a quien dirigió en Huachipato y que hoy deslumbra en Independiente de Avellaneda. “Me parece lógico, conociéndolo. Venía de un equipo de Segunda que descendió, peleó el lugar. Por condiciones y personalidad, se lo ha ganado, se lo merece”, concluyó el DT de la U de Chile.