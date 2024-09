Jenna Ortega apunta contra los reboots y spin-offs femeninos: “No quiero ver una Jamie Bond”

Hollywood está atravesando una época bastante particular, que contempla la constante renovación generacional de estrellas y la discusión instalada en torno a la igualdad de género que proviene desde una lucha social.

Al día de hoy son varias las películas que inicialmente fueron protagonizadas por hombres, pero que en su reboot fueron las mujeres quienes asumieron el rol principal. Los cazafantasmas y Ocean’s son solo algunos de los ejemplos más claros.

Y es que en el marco de buscar la equidad, muchas productoras apuestan por historias ya conocidas pero teniendo como principal modificación la inclusión de actrices principales en desmedro de los actores originales.

Pero lo cierto es que esto no deja del todo conforme a una parte de la audiencia y una de las que ha sacado la voz (autorizada) es Jenna Ortega, una de las principales figuras de la nueva era en la industria cinematográfica.

En conversación con MTV, la protagonista de importantes títulos como Merlina y Beetlejuice 2, entre otros, cuestionó la forma en la que se está trabajando la igualdad y apuntó contra la percepción que se tiene.

La joven actriz fue consultada por si tenía interés en volver a trabajar con Tim Burton en una versión femenina de El joven manos de tijera, filme que protagonizó Johnny Depp en 1990.

Frente a eso, la intérprete de 21 años fue bastante clara con su respuesta para expresar una postura: “Me encanta que hoy en día hay muchas más protagonistas femeninas, creo que eso es muy especial. Pero deberíamos crear las nuestras propias”.

“No me gusta cuando es como un spin-off, no quiero ver una Jamie Bond”, cuestionó, apelando a que debería trabajarse de forma específica en nuevas apuestas que desde su origen estén centradas en una mujer.

Esto se complementa con opiniones que han tenido otros nombres destacados en la industria, tal como el propio Daniel Craig, quien interpretó al Agente 007. “Simplemente debería haber mejores papeles para mujeres”, comentó en su momento.

Asimismo, Barbara Broccoli, productora de la franquicia James Bond indicó que “no tenemos que convertir personajes masculinos en mujeres. Creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos”.