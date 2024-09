Candidata a concejal por Ñuñoa hace inédita solicitud para levantar su secreto bancario: “Si otros no se suman, quedarán en una posición desmejorada”

Lorena Escobar, candidata del Partido Socialista a concejal por Ñuñoa, dio un paso inédito al presentar una solicitud a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que se levante el secreto bancario sobre sus cuentas en Banco BCI y Banco Estado.

Esta solicitud, registrada este jueves 5 de septiembre, de busca ofrecer una mayor transparencia a los ciudadanos sobre sus transacciones financieras.

En una entrevista con ADN.cl, Escobar explicó que su decisión busca ir más allá de la declaración de patrimonio e intereses que exige la ley electoral. “Mi idea es dar garantías de transparencia mayores a lo que me exige la ley. Cualquier persona de Ñuñoa podrá saber cuánta plata entra y sale de mi cuenta personal y quién hace las transacciones”, afirmó.

En esa línea, la candidata fundamentó su decisión en un reciente estudio que indica que el 78% de la ciudadanía no confía en las instituciones y en los políticos, según la expresidenta Michelle Bachelet. “Recuperar la confianza es fundamental. La Declaración de Patrimonio es solo una foto del estado financiero en un momento dado, pero no muestra las transacciones diarias. Quiero abrir mis cuentas para que la ciudadanía pueda verificar que no se compra mi conciencia”, añadió.

El secreto bancario en Chile está protegido por la Constitución y la Ley Nº 18.576 de 1986, que prohíbe la divulgación de información sobre las operaciones bancarias a menos que sea solicitada por el titular de la cuenta. Pero la postulante a concejala, sin embargo, solicitó que la CMF oficie a los bancos para que liberen su información financiera a cualquier residente de Ñuñoa.

“No estoy renunciado a mi privacidad”

Al ser consultada sobre las posibles críticas respecto a la privacidad, Escobar respondió que “no estoy renunciando a mi privacidad completa, sino a una dimensión muy acotada de ella. La gente necesita saber que los candidatos no están siendo influenciados por intereses oscuros”.

Bajo ese contexto, Lorena Escobar manifestó espera que su iniciativa inspire a otros candidatos a adoptar medidas similares. “Si otros candidatos no se suman, quedarán en una posición muy desmejorada. La transparencia es clave para recuperar la confianza de la ciudadanía”, concluyó.