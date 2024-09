Starlink de Elon Musk anuncia que cumplirá con el bloqueo de la red social X en Brasil

Redmond de Estados Unidos

La compañía tecnológica Starlink anunció que acatan la orden judicial de bloquear la red social X en Brasil. La empresa del multimillonario Elon Musk había comentado unos días atrás que no implementaría la medida determinada por un magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF). La justicia del gigante sudamericano suspendió el funcionamiento del otrora Twitter por no nombrar un representante legal y había establecido un plazo para que la empresa de internet satelital acatara la decisión. De no haber cumplido la orden, pudo perder su licencia para operar en Brasil.

El 1 de septiembre la empresa satelital de Musk informaba a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) que no acataría la orden. La compañía del multimillonario agregaba que cumpliría la decisión del magistrado del STF una vez que se habilitaran sus cuentas bancarias. El supremo Alexandre de Moraes había congelado las cuentas de Starlink en la previa de que se fijara el bloqueo del anterior Twitter, ante los continuos desafío del oligarca estadounidense.

Dos días después Starlink anunciaba que se unía a todas las restantes proveedoras de internet en Brasil en el bloqueo a X. La compañía satelital de Musk posee unos 250.000 clientes en el gigante sudamericano y la red social poseía 22 millones de usuarios en el territorio brasileño, antes de sus suspensión. ANATEL había comunicado que la empresa de origen estadounidense iba a recibir multas y podía perder su licencia de funcionamiento en esa nación.

La empresa de Musk manifestó que “independientemente del trato ilegal dado a Starlink al congelar nuestros activos, estamos cumpliendo la orden de bloquear el acceso a X en Brasil”. G1 de Globo consigna que según la misma compañía “seguimos recurriendo a todas las vías legales, al igual que otros que coinciden en que las recientes órdenes de Moraes violan la Constitución brasileña”. También dijeron que iniciaron acciones legales en EEUU por el mismo tema.