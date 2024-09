“Siempre soñé con esto y se hizo realidad”: Arturo Vidal recauda millonaria suma de dinero en remate de sus caballos

Aunque durmió poco la noche anterior, Arturo Vidal se presentó el martes con una gran sonrisa en el Criadero de Caballos SA, ubicado en Club Hípico con Raimundo Larraín, para presenciar su primer remate de caballos en persona. Su haras, llamado “Il Campione”, puso en subasta a 17 ejemplares nacidos en 2022, de los cuales 11 eran hembras y 6 machos.

“Me voy feliz. Esta es la tercera vez que mi haras sale a remate, pero lo más lindo es que pude estar acá. Las otras veces me tocó estar afuera, así que no había tenido la oportunidad de vivir esto. ¿Nervios? Anoche no pude dormir, pero siempre soñé con esto y se hizo realidad, además de ver cómo la gente disfruta con la crianza que hacemos”, comentó el mediocampista de Colo Colo a LUN.

El futbolista llegó al recinto alrededor del mediodía, acompañado de varios colaboradores de su equipo, incluyendo a su primo Yito, quien es el administrador del haras. El remate comenzó a las 12:45 horas, y no solo incluyó los caballos de Arturo Vidal, sino también otros haras como Santa Mónica, Bucarest, La Ilusión, Agrícola, Santa Eliana, Santa Marta y Río Grande.

El remate y lo que significó para Arturo

El primer caballo de “Il Campione” fue presentado a las 13:39 horas. El exseleccionado nacional, visiblemente nervioso, observaba todo desde las butacas del recinto, acompañado de su equipo. La primera en salir fue una hembra mulata nacida el 8 de septiembre de 2022, que se convirtió en la venta más cara del día, alcanzando los $47.000.000. Durante todo el proceso, Vidal no podía ocultar su ansiedad: se mordía las uñas, revisaba su celular, y hablaba con sus amigos.

“Sí, sí, desde que mandamos la lista de los potrillos en adelante me puse nervioso. Ayer me costó dormir, pero estoy contento. La gente nos felicitó porque los potrillos venían muy bien alimentados”, señaló el mediocampista de Colo Colo.

Tras que algunos de sus caballos fueran vendidos, el jugador bicampeón de América admitió que le cuesta desprenderse de ellos. “Sí, es difícil, pero cuando uno crea un haras tiene que pensar que va a ser difícil en algún momento, porque se hace la venta y la gente los tiene que elegir”, expresó.

Sin embargo, Arturo Vidal no vendió todos sus ejemplares. Explicó que se quedó con algunos en colaboración con nuevos propietarios. “Hoy vinieron muchos caballos, pero algunos me los quedé a medias con los nuevos dueños. Les tengo mucho cariño a mis potrillos porque uno los ve nacer”, afirmó.

Priorizó la crianza por sobre la hípica

El futbolista también reflexionó sobre su pasión por la hípica. “Hay dos etapas o dos formas de verlo. Me gusta verlos correr, ganar y sacarme una foto. Pero la crianza es muy linda. Uno ve, elige, busca la sangre para tratar de sacar un potrillo bueno. Uno ve el día a día de ellos creciendo, cuando los separan de la madre a los seis meses”, expuso.

“Después ves cómo se juntan los machos y las yeguas. Por eso me alejé un poco de la hípica de los caballos que están corriendo porque la crianza quita mucho tiempo y uno no puede hacer las dos cosas”, añadió.¿

Después de que se completó el remate de “Il Campione”, Arturo Vidal y su grupo se dirigieron al restaurante dentro del recinto para almorzar. Compartieron durante cerca de una hora antes de que el exseleccionado nacional se dirigiera a los medios presentes alrededor de las 15:45 hora, esto tras haber logrado recaudar un total de $226.800.000 al finalizar la jornada.

Allí, el mediocampista de Colo Colo explicó la razón detrás de la venta de sus caballos. “Los haras siempre tienen una fecha, a fines de agosto o principio de septiembre. Cada uno presenta sus potrillos de 2 años, aunque hay dueños que también venden caballos que están corriendo y son más grandes. Suena fuerte la palabra remate, pero esto se hace por años”, sostuvo.

“Uno le da la oportunidad a la gente que no tiene la opción de criar y poder sacar un campeón y ojalá venderlo a Estados Unidos. Es complicado tener un haras, hay que tener mucho tiempo y gastar mucho dinero, pero lo pudimos hacer y esperamos seguir mucho tiempo más”, concluyó Arturo Vidal.