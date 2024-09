“Me empezaron a golpear, me tiraron al suelo”: el duro relato de mujer agredida durante violento robo en La Florida

Una mujer fue víctima de una encerrona en la comuna de La Florida, región Metropolitana, la noche del martes, cuando un grupo de sujetos armados la asaltó y robó sus pertenencias, todo esto mientras era brutalmente agredida por los delincuentes.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas en calle Inglaterra, donde la víctima estaba estacionada, esperando a una persona.

La mujer, quien conversó de manera exclusiva con Radio ADN, comentó que “vi mucha gente, eran como 5 tipos, empezaron a golpearme, solo me abordaron, me abrieron el auto, me empezaron a golpear, me tiraron al suelo”.

El inspector Oliver Parada, de la Brigada de Robos de la PDI, indicó que la mujer fue interceptada por dos vehículos, de los cuales descendieron, aproximadamente, cuatro sujetos armados. Durante el asalto, la víctima fue violentamente agredida, mientras los asaltantes le exigían la llave de su auto.

“En ese momento, el tipo me pegaba con la pistola en la cabeza, mientras yo gritaba porque era muy violento, tratando de jalarme la llave, y mientras tanto me golpeaba”, agregó la mujer sobre la brutalidad del ataque.

Los delincuentes lograron robar el automóvil, que además contenía varias pertenencias de la víctima, todo avaluado en aproximadamente $16 millones. Tras el robo, los asaltantes huyeron en dirección desconocida.

Por instrucción de la Fiscalía Oriente, la Brigada de Robos de la PDI se trasladó al lugar de los hechos para investigar y esclarecer lo sucedido.