“Me dijo que...”: Carlos Palacios revela el diálogo que tuvo con Ricardo Gareca tras su llamado a La Roja

Carlos Palacios, volante de Colo Colo y de la selección chilena, habló este miércoles en conferencia y anticipó el duelo ante Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026, que se disputará mañana jueves desde las 20:00 horas en Buenos Aires.

Respecto a su convocatoria, el mediocampista de los albos destacó que: “Tengo un presente maravilloso, en Colo Colo me siento bien y súper cómodo. También tuve la oportunidad de ir a Argentina y me siento muy feliz por lo que estoy viviendo”.

“Ahora me toca estar acá en la selección, disfrutando con los mejores y preparado para todo lo que venga. Esperamos que mañana podamos hacer un buen papel”, agregó de cara al duelo frente a la ‘Albiceleste’.

En esa línea, Palacios reveló el diálogo que tuvo con Ricardo Gareca tras su llamado a La Roja. “Pude conversar con él. Me dijo que me quería ver como estaba en Colo Colo, que había visto un cambio importante en mi juego y en mi actitud”.

“No me pidió nada, solo que fuera el mismo que soy en Colo Colo. Me dijo que estuviera tranquilo y que hiciera las cosas como las vengo haciendo, que eso me iba a dar mucho”, complementó.

Por otra parte, abordó el interés de Boca Juniors por su fichaje y valoró su permanencia en Colo Colo: “Son semanas difíciles y decisiones muy importantes que te pueden cambiar la vida, pero siempre dije que fuera lo mejor para mí y para el club”.

“Estoy en Colo Colo y me siento tranquilo. Estamos haciendo un increíble año, una Copa Libertadores maravillosa y creo que fue lo mejor para mí quedarme. Me siento feliz con eso. Todo lo que vengo haciendo durante el año tiene sus frutos y creo que tengo que demostrar siempre para qué estoy”, cerró.