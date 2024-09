“Ese es el gran salto que hemos dado”: Erick Wiemberg menciona la clave del buen momento de Colo Colo

Erick Wiemberg, lateral de Colo Colo, habló en conferencia en la previa del duelo de este sábado ante Magallanes por la final ida de la Zona Centro Sur de la Copa Chile 2024 y mencionó la clave del buen presente del equipo de Jorge Almirón.

“Creo que el equipo ha dado un salto de madurez y aprendió a cerrar los partidos. El año pasado nos pasaba mucho que contábamos con ventaja, pero siempre nos empataban o pasaba algún descuido”, señaló sobre el momento del ‘Cacique’.

“Hoy en día creo que es diferente. Si hay que cerrar el partido por 1-0, se cierra. Lo importante es ganar y creo que ese es el gran salto que ha dado el equipo este año”, añadió.

Consultado sobre su presente, Wiemberg señaló que: “Creo que el nivel siempre se puede ir subiendo. Esa es la meta de cada jugador. Estoy cómodo acá, quiero seguir jugando y si lo sigo haciendo bien, puede abrir una posibilidad de estar en la selección”.

Además, manifestó su deseo de permanecer en Colo Colo. “Estoy muy cómodo acá, me encanta el ambiente que hay de querer seguir ganando cosas y he manifestado mis ganas de quedarme, pero eso ya no depende solo de mí”, aseguró.

Por último, evitó anticipar la llave frente a River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. “Obviamente ese es el partido más llamativo, pero nos centramos en el presente. Vamos partido a partido. Estamos vivos en las tres competencias y creo que eso es lo que nos mantiene el foco”, cerró.