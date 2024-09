Rafaela Rojas, para nadadora nacional: “Ser discapacitada no me hace diferente, puedo hacer lo mismo o más” / Cedida

Santiago

En el tercer capítulo del vodcast “Darlo Todo”, auspiciado por Loncoleche Protein y producido tanto por Podium Podcast como por ADN Deportes, nuestra flamante invitada fue la para nadadora Rafaela Rojas.

Con solo 16 años, comenzó a practicar desde los siete años y desde 2022 es seleccionada nacional del Team Para Chile tras ganar los selectivos de cara a los Juegos Panamericanos Juveniles en Colombia, el 2023, tras ganar en los 100 metros mariposa, 200 metros combinados y 400 metros libres.

“Mis papás siempre me inculcaron el deporte. Desde chica estaba en la piscina, podía pasar horas ahí. Después, por Teletón me dijeron que sería bueno para mi rehabilitación. Ahí empecé a competir y quedé preseleccionada a nivel nacional”, comentó Rafaela Rojas en torno a sus inicios y proyectando sus expectativas como deportista paralímpica.

“Siempre quise que la gente me viera y dijera que quiera ser como yo. El agua me libera. Cuando estoy enojada, nado más rápido. Cuando estoy triste, nado más lento. Es mi lugar seguro. Nado 47 kilómetros a la semana, hay días que estoy nadando dos a tres horas. Es cansador, pero yo decidí esto y estoy dispuesta a dar la vida por el agua”, comentó quien, además de las sesiones de gimnasio, acumula 8 kilómetros semanales de trote.

Todo además de contar con psicóloga y un apoyo constante para desarrollar una disciplina exigente. “Desde pequeña, mis papás me enseñaron que ser discapacitada no me hace diferente, puedo hacer lo mismo o a lo mejor más (...) Es complicado, a veces más que el deporte convencional. Es difícil. Ha pasado muchas veces que llego a entrenar y la piscina no la dejan usar porque tiene tal o cual cosa”, insistió Rafaela Rojas.

La visión de su madre

En la charla en “Darlo Todo”, junto a Bárbara Hernández y Kika Silva, la adolescente estuvo acompañada por Fabiola González, que ejemplificó los sacrificios que han hecho por ayudarla.

“Nos levantamos a las 4 de la mañana, es un trecho largo desde Lampa hasta el Estadio Nacional, donde entrena”, planteó, feliz por el camino deportivo que escogió su hija.

“Cuando nació, me comprometí de por vida que si ella se quería tirar en paracaídas, yo me tiro con ella. Yo le he dicho que la acompañaré hasta cuando ella quiera”, enfatizó la madre de Rafaela Rojas.