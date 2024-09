Federer no queda ajeno a los dos doping positivos de Sinner: “Hay inconsistencia y se necesitan respuestas”

Roger Federer, ganador de 20 Grand Slam y considerado uno de los tres tenistas más grandes de la historia, no se quedó ajeno a la polémica que desató el doble doping positivo del actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

En una entrevista con el portal TODAY, el suizo habló sobre la situación que atraviesa el italiano, a quien no le prohibieron seguir jugando en el circuito a pesar de lo anteriormente señalado, como sí ocurrió, por ejemplo, con el chileno Nicolás Jarry.

“No es algo que queramos ver en nuestro deporte, este tipo de noticias, independientemente de si él hizo algo o no, o si lo hizo cualquier jugador”, dijo el suizo de 43 años en la charla, a la vez que expresó que “es solo ruido que no queremos”, comenzó diciendo.

En esa línea, el helvético explicó que esto suele ser algo engorroso para todo tenista. “Es la pesadilla de cualquier deportista y equipo tener estas acusaciones y estos problemas porque llenamos estos formularios todo el día, todos los días”, lanzó.

“Y vive contigo. Cada mañana, cuando te despiertas, piensas: ‘¿Alguien vendrá a hacerme una prueba en la puerta?’. Así que es realmente difícil”, agregó Federer.

En ese sentido puso sus fichas en Sinner, aunque aseguró que se necesitan más pruebas: “Creo que todos confiamos bastante en que Jannik no hizo nada, pero la posible inconsistencia de que no tuviera que quedarse fuera mientras no estaban 100 por ciento seguros de lo que estaba pasando, creo que esa es la pregunta que necesita respuesta”.

Finalmente, Federer cerró manifestando que “es lo que es, y necesitamos confiar en el proceso y en cualquiera de los involucrados aquí”.