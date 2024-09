Caso similar al de Cristóbal Campos: qué fue del “Messi chileno”, quien también sufrió las secuelas de un accidente de tránsito

Santiago

El accidente de tránsito que sufrió ayer lunes Cristóbal Campos llevó a varios a hacer memoria en torno a situaciones similares a lo ocurrido con el portero de San Antonio Unido.

Uno es el de Javier di Gregorio, también portero y que hace 19 años, cuando viajaba en un bus con el plantel de Deportes Puerto Montt y fue embestido por atrás por un vehículo mayor, cuestión que lo llevó a perder la pierna.

Otro al que muchos recordaron, ante lo vivido por Cristóbal Campos, es un caso más reciente, el del llamado “Messi chileno”. Así lo apodaban a Robert Méndez, promisorio volante que llamado así por Eduardo Berizzo en el período en que fue parte de los sparrings de la selección chilena durante la era de Marcelo Bielsa, cuando el “Toto” era su ayudante.

Aunque por su habilidad y parecido también en el físico con la “Pulga”, de entonces pelo largo, tras pasos por la Universidad de Concepción, Deportes Iberia y Fernández Vial, se retiró del fútbol con apenas 23 años.

La caída de Robert Méndez

Todo debido a que, en 2009, el seleccionado juvenil sufrió un accidente de tránsito cuando iba de copiloto durante su etapa en Iberia, choque que lo llevó a que sufriera la amputación de un dedo del pie izquierdo.

“Estuve como tres meses hospitalizado y ya después de eso perdí estado físico y todo lo que un futbolista requiere. Me costó agarrar el hilo y me mandaron al Vial, pero ahí conocí la noche y el alcohol. Toqué fondo. Me arrepiento mucho”, recordó el “Messi chileno” en diálogo con AS Chile el año pasado.

“Yo creo que estaría jugando en Europa o en un equipo grande, porque algunos compañeros que estaban en clubes grandes me decían ‘puta, la cagaste, podrías haber estado en otro lado’”, reflexionó Robert Méndez, que tras dejar la actividad hoy es electricista en la mina Quebrada Blanca de Iquique.

“Cuando me retiré del fútbol, pasé un momento malo. Trabajé de jornal, en la construcción, y manejé un camión de materiales, pero después un amigo me ofreció trabajar en el norte y ahí me estabilicé un poco (...) De repente igual hago deporte los domingos en el club de mi barrio, Chiguayante Sur”, concluyó quien hoy ya mira con distancia el fútbol a sus 33 años.