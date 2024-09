Javier Di Gregorio implora por ayuda a Cristóbal Campos tras grave accidente: “El morbo durará una semana, pero su recuperación años”

Un remezón al mundo futbolístico chileno dejó el grave accidente que sufrió Cristóbal Campos durante este lunes, después de que volcara su vehículo y tuvieran que amputarle una extremidad.

Con el correr de las horas se supo que lo habían operado con éxito, haciéndole una “reconstrucción” de su pie, aunque el panorama asoma complejo para su futuro.

Uno que conoce bien este tipo de situaciones es Javier Di Gregorio, exarquero nacional que sufrió un accidente similar hace 19 años atrás.

En conversación con Los Tenores de ADN Deportes, sostuvo que lo de Campos “es duro por lo que está pasando él y su familia. Se vienen recuerdos, vivencias, los cuales estaban olvidados. Es complejo enterarse de una situación así por lo que está pasando Cristóbal (...) Lo importante es que está bien, con vida y que su familia esté tranquila que va a salir adelante. Lo más importante es que él está con vida”.

En esa línea, añadió: “Más que un consejo, le diría que esa fortaleza mental que tiene, la tiene que multiplicar por 20, independiente de lo que le digan los médicos. En muchos momentos podrá sentir que el mundo se le acaba, pero lo importante es la compañía que pueda tener. A mí me hizo mucho más fuerte la compañía que tuve, ya que el fútbol y el club donde jugaba a mí me dejó botado, en la cama del hospital. Los dirigentes no aparecieron nunca. A mí me llegó el finiquito a la clínica de Puerto Montt”.

Tras lo anterior, Di Gregorio solicitó ayuda para Campos: “Yo tenía 28 años cuando tuve el accidente. Son cosas que se te vienen a la memoria y obviamente es duro. Después de lo que pasó hoy inevitablemente viene el recuerdo. Yo estoy sano, me pude recuperar después de mucho tiempo, pero lo más importante es que el fútbol apoye al jugador y su familia. Hay gente que hay que contener”, lanzó.

“El sindicato nunca se hizo presente cuando yo tuve el accidente, pero hoy las cosas son distintas con un sindicato más presente. Espero que con Cristóbal no actúen igual y se preocupe de él. Que el fútbol esté presente y que no lo olvide. El morbo de la noticia durará una semana, pero la recuperación de él será en uno o dos años”, agregó.

Recuerdo de su accidente

En la parte final de la conversación, Di Gregorio recordó el accidente del que fue víctima hace 19 años atrás, cuando viajaba en un bus con el plantel de Puerto Montt y fue embestido por atrás por un vehículo mayor de similares características.

“Yo quedé atrapado, me atraparon los fierros y se me rompió la pierna entera, en cambio el Pato Neira, que iba al lado mío, fue como que estuviera en una cápsula, no lo tocó ningún fierro”, indicó el exarquero.

En ese sentido, añadió: “A mí me contuvo mucha gente, pero mi familia no tenía quién la contuviera. Fue muy difícil todo, con mucho tiempo de recuperación”.

Finalmente, Di Gregorio cerró diciendo que “yo me reinserté, jugué tres años, no como quería, pero lo hice y seguí con mi vida”.