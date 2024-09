Alberto Abarza y su balance de París 2024: “Si bien mi enfermedad avanzó un 35%, no es excusa para estar en el alto rendimiento” / FRANCK FIFE

Santiago

La gran figura en lo que va de la participación del Team Para Chile en los Juegos Paralímpicos de París 2024 es, sin duda, Alberto Abarza, ganador de tres medallas de bronce en la natación.

Con ello, a sus 40 años, llegó a seis medallas en este tipo de instancias, cuestión que valoró en diálogo con ADN TOP KIA desde Francia. “Mis rivales tienen 20, 21 años. Contento de estar en óptimas condiciones para poder pelear. Me equivoqué yo, pude haber tenido la medalla de plata. Si hacía el mismo tiempo de la semifinal hubiera quedado segundo. Podemos mejorar de acá al Mundial del próximo año. La patinada del comienzo te quita segundos, me puse un poco más ansioso”, apuntó.

De todas formas, más allá de este registro, Alberto Abarza descartó considerarse como el mejor para atleta de la historia de Chile. “No soy el más exitoso. tenemos algunos metales por ahí, pero un ejemplo es Cristian Valenzuela, que abrió el camino para todos nosotros, comenzar en lo difícil. En ese tiempo iban 3 o 4 deportistas a los Juegos, hoy somos 28. No podemos olvidar el pasado. Ojalá en Los Ángeles seamos 30, 40, por qué no tener un deporte colectivo. De eso se trata, ir creciendo”, enfatizó.

“Es lo que nos enseñó Santiago 2023, que nos dejó infraestructura, un legado deportivo, social y cultural. También está la Teletón, que aporta muchos deportistas paralímpicos. Lo mío es presente, no es histórico, esto recién está comenzando”, dijo quien padece el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, enfermedad degenerativa que ha ido atrofiando sus músculos.

De hecho, pese al progreso de dicha situación, sus tiempos bajaron. “Si bien la enfermedad avanzó un 35%, no es excusa para estar en el alto rendimiento. Por algo son unos Juegos Paralímpicos, todos tienen alguna discapacidad. Hay que respetar a todos. Lo miro como algo ganado, no algo perdido. Me ayudó a prepararme más. Aun cuando avanzó respecto a Tokio o el año pasado, bajé los segundos. Es algo inexplicable, estás más mal, pero nadas mejor”, valoró, ya pensando en su futuro deportivo.

“Ya estoy mirando el Mundial del próximo año en Singapur, proyectar Los Ángeles 2028 dependerá del próximo año, hay reclasificación internacional y ahí veremos qué proyecciones hacemos. Pero todo primero con el Mundial”, concluyó Alberto Abarza en ADN TOP KIA.