Marcelo Espina y la falta de recambio de La Roja tras la “Generación Dorada”: “Creo que hubo una falta de planificación luego de Rusia 2018″

Santiago

En la previa al partido entre Chile y Argentina de este jueves, en la edición de este martes en Los Tenores conversamos con un histórico de la selección trasandina y con éxito en el fútbol chileno, con su paso en Colo Colo, Marcelo Espina.

El “Cabezón” es palabra autorizada para anticipar el escenario de cara al juego en el Monumental de River Plate. “Argentina tiene un funcionamiento de hace algunos años, independiente de algunas ausencias, el equipo va respondiendo. El caso de Chile es totalmente diferente, dónde urge conseguir resultados rápidamente para no perder el tren en la clasificatoria”, dijo, analizando si el hecho que Lionel Messi será factor o no.

“La ausencia es favorable para el rival. Dejando de lado eso, porque mucho no se puede decir, Argentina ha convivido con eso y lo hizo bien. En Calama, Messi no estuvo y Chile gana bien. Que no esté el mejor del mundo nos hace más complejo meternos en el partido, pero lo ha resuelto bastante bien. Tras ganar la Copa América en Brasil, se ha caracterizado porque el equipo fluye, independiente de las ausencias”, comentó, junto con valorar el presente de los jugadores chilenos en Argentina.

“Williams Alarcón está entre los tres mejores jugadores del fútbol argentino hoy. Paulo Loyola se insertó rápidamente. Después hay que ver quienes serán titulares, no lo sé. Por actualidad y ritmo de competencia, no tengo duda que podrían serlo. Paulo Díaz es de los tres mejores centrales del medio”, enfatizó el hoy comentarista de ESPN, que se mostró mesurado en torno a cómo se ha ido dando en el último tiempo el choque entre ambos seleccionados.

“Chile se ha ganado un respeto, merecidamente, desde 2015 en adelante. Muchos de esos no están, pero se ha generado una pica futbolística linda. Los partidos son parejos”, dijo en la charla con Alberto López, enviado especial a Buenos Aires.

Marcelo Espina, sobre la muerte de su padre, el presente de Colo Colo y más

Durante la entrevista, el exvolante y gerente deportivo del “Cacique” afrontó los complicados días que se han sucedido tras el fallecimiento de su padre, Marcelino Espina.

“Venía peleándola hace meses. Estuvo internado cuatro veces antes de irse. El corazón no se prepara nunca, pero la mente algo sí. Es la ley de la vida. Tuve algunos días libres, me hace bien trabajar, me mantiene la cabeza ocupada, pero la pena está, va por dentro. Era el principal admirador de lo que hacía. Es difícil lo que uno va sintiendo. Lo importante es el reconocimiento que tuvo de la gente acá y de Colo Colo”, comentó emocionado, junto con abordar la llave de los albos ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Los equipos van fluctuando. Colo Colo viene de un momento consistente, es un equipo confiable, se sienten seguros de lo que hacen. River está en un proceso de inestabilidad. Gallardo ha tenido poco tiempo de trabajo. Ahora tiene dos semanas de trabajo y, entre medio, un superclásico con Boca Juniors. Mejoró de mitad de cancha hacia atrás”, remarcó.

“River se transformó en un equipo copero y este tipo de duelos lo sabe jugar. No es una tarea sencilla para ninguno de los dos. El partido en Santiago tiene una relevancia mayor para Colo Colo, tiene que sacar una ventaja”, comentó Marcelo Espina, que también reflexionó en torno al declive de una generación de futbolistas como Lionel Messi, Ángel Di María o Lionel Messi.

“Estamos en presencia de una camada de jugadores exitosísima que por un tema de edad van dejando el camino a los más jóvenes. Las ausencias son irremplazables. No es común con Alexis, ni hablar de Di María o Messi”, comentó, junto con cuestionar la falta de gestión en torno a la “Generación Dorada”.

“Me parece que hubo una falta de planificación. Tras no ir a Rusia, era el camino para empezar de a poco a ir produciendo de a poco el cambio y no ocurrió. No sé si por urgencia de resultados, pero se mantuvo y de golpe se encontró con la dificultad de que los chicos ya no lo son. Tienen materia prima, pero no en el nivel de antes. Si los compramos, incurrimos en un error. Es difícil. Para que sean clase A la tienen que remar”, dijo, aprovechando de desmentir las críticas en torno a su rol en la salida de Felipe Loyola de las divisiones menores de Colo Colo durante su período como gerente deportivo de Blanco y Negro.

“Lo conocía, ha crecido una enormidad. Son cosas que son mentira y que no me interesa desmentir”, concluyó Marcelo Espina en Los Tenores.