Presidente de San Antonio Unido y el accidente de Cristóbal Campos: “Preferiría bajar a Tercera División antes que vivir esta situación”

Santiago

La situación de Cristóbal Campos ha tenido una evolución importante en las últimas horas tras el complejo accidente que sufrió durante la madrugada y que lo tuvo a punto de perder su pie derecho.

Quien ha estado cerca en todo momento es el presidente de San Antonio Unido, Guillermo Lee, quien charló al respecto con Los Tenores. “Acaba de despertar hace 20 minutos de la operación. Espero hablar con su madre y saber cómo está de ánimo tras todo el tema médico”, partió comentando.

“Estamos esperando ver cómo reacciona a su cuerpo a la operación y ver la evolución médica, eventualmente analizando la opción para trasladarlo a otro centro médico para que se realice otra operación”, recalcó el mandamás del SAU, que se mostró despreocupado en torno a la situación del club, que en medio de todo el problema con su arquero debería pensar en el partido del viernes, por la Segunda División Profesional, ante Fernández Vial.

“El plantel está conmocionado, no se ha movido nadie de la posta. No nos ha dado la cabeza para evaluar una suspensión del partido, lo futbolístico pasó a segundo plano. Me han llamado desde ANFP, la U, Colo Colo. La única preocupación es tener una evolución positiva de él. Preferiría bajar a tercera división y que Cristóbal se recuperara antes que vivir esta situación”, comentó aludiendo al respaldo de la institución con el arquero de 25 años.

“El plantel cuenta con psicólogo y psiquiatra. Cristóbal ya está siendo tratado al respecto. Seguirá ligado a la institución hasta cuándo él quiera, sin importar la evolución clínica que tenga. Es un jugador muy querido en el plantel. Va a buscar a cuatro juveniles al entrenamiento. Hace menos de tres semanas extendió su contrato. Es un profesional y así nos respondió a nosotros”, remarcó.

Además, junto con el hecho de que se están pidiendo donadores de sangre para Cristóbal Campos, Guillermo Lee lamentó las circunstancias que llevaron al accidente del exarquero de la U. “Fue a dejar a su mamá a Talagante y ella le insistió en que se quedara, pero quiso irse a Santiago”, concluyó en la charla con Los Tenores.