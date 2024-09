Lionsgate y Netflix sorprenden con una gran noticia sobre la producción de “Knives Out 3″ / CLX Icons

Hace ya un tiempo que se viene hablando de la nueva entrega de la saga Knives Out, marcando el regreso de Benoit Blanc para hacerle frente a nuevos misterios y desafíos.

Desde que se anunció la tercera película se ha especulado bastante sobre todo lo que podamos ver en pantalla, siendo ampliamente esperada y respaldada por el público.

A medida que se van liberado detalles sobre el proyecto, el hype no hace más que crecer, manteniendo expectante a los fanáticos por cada noticia del filme que se titula Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Y durante las últimas horas se entregó una nueva actualización que genera bastante ruido dentro de la industria, ya que está relacionada a su economía y la inversión realizada.

De manera concreta, los reportes de diferentes insiders y algunos medios especializados apuntan que la cinta tiene un presupuesto de $210 millones de dólares.

Por sí sola, esta cifra es bastante llamativa, sobre todo si consideramos la línea que plantean las entregas anteriores, sin mucho gasto aparente en efectos especiales y escenografías.

Además, se debe mencionar que la primera película tuvo un costo de $40 millones de dólares, muy por debajo de los montos que se manejan actualmente. Esto, claramente, es un reflejo del éxito que han obtenido.

De todas formas, se puede considerar que este aumento en el presupuesto refleja la creciente ambición del director Rian Johnson y el interés de los productores por llevar la franquicia a nuevas alturas.

Por ahora solo queda esperar por ver de qué manera se ve invertida esta imponente cifra de dinero en la pantalla, así como ver las primeras escenas a modo de adelanto y promoción.