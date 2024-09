Gabriel Boric reafirma su postura sobre Hermosilla y asegura que “jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso”

Santiago

El Presidente Gabriel Boric ha reafirmado su postura sobre la detención de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, quienes enfrentan prisión preventiva por delitos graves relacionados con el Caso Audios. En sus recientes declaraciones, el Ejecutivo enfatizó la igualdad ante la ley y la independencia judicial.

En las afueras de La Moneda, Boric afirmó: “Me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona”. Reiteró su compromiso con la justicia imparcial, señalando que “hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos”.

El mandamás también respondió a las críticas de la élite: “No me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”. Subrayó su respeto por la independencia judicial, declarando: “Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente”.

Además, el Presidente destacó la importancia de tratar a todos los ciudadanos por igual, enfatizando: “El debate tiene que ver con cómo una persona se tiene que enfrentar a la justicia como cualquier chileno o chilena.” Boric concluyó reiterando que su gobierno se mantendrá firme en su apoyo a la justicia, la equidad y el respeto hacia todos los poderes del Estado.