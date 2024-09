Francisca Mardones queda por poco fuera del podio en París 2024: “Seguiría compitiendo feliz, pero la decisión es médica”

Santiago

Durante la madrugada de este lunes en Chile, Francisca Mardones salió al Stade de France para disputar el lanzamiento de la bala en la clase F54 de los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La misión que tenía la campeona de la especialidad en Tokio 2020 pasaba por lograr un lugar en el podio, posición que acarició pues, en su mejor intento de los seis que concretó, llevó el implemento a los 7,59 metros.

Dicha distancia fue el mejor registro de la temporada para Francisca Mardones, pero la uzbeca Nurkhon Kurbanova la desplazó, dejándola en el cuarto lugar, fuera de las posiciones de medalla. Todo en una prueba que se llevó la mexicana Gloria Zarza, aunque sin superar el récord olímpico de la nacional.

La emoción de Francisca Mardones

Tras la competencia, la para atleta de 46 años no ocultó su emoción. “Tenía toda la esperanza de quedar tercera. Trabajé tres años con foco en este torneo y las cosas han sido súper diferentes, extremadamente difíciles. A lo mejor ahora no me doy cuenta, pero este diploma para mi y todo mi equipo es una medalla. Nos hemos sacado la cresta por llegar acá, por mejorar centímetro a centímetro”, comentó, lamentando los problemas médicos que la han afectado y, a la vez, destacó el registro que logró hoy lunes.

“Los últimos dos años han sido súper difíciles, he luchado por recuperar masa muscular, peso y no lo consigo. Tenemos que trabajar 10 veces para mejorar un centímetro, lo que antes mejorábamos más fáciles. Tuve el mejor lanzamiento de mis últimos dos años y con eso me tengo que quedar, le puse toda la garra, por mi familia, mi equipo y mi país, pero principalmente por mí. No imaginé que iba a ser tan bueno el lanzamiento”, comentó, poniendo en duda su futuro en el alto rendimiento.

“Las ganas siempre van a estar, el deporte lo llevo en mi corazón, pero primero está mi salud. En Tokio competí con una hernia paraesofágica y me tuve que operar después. Empecé con problemas, ahora con el SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado). Lo primordial es ver de qué manera puedo seguir. Seguiría feliz, pero el lanzamiento de bala es tener más peso, el resto me saca el doble o triple de cuerpo. La decisión es médica”, concluyó Francisca Mardones.