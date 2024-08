Durante su participación en ¿Ganar o Servir?, Faloon Larraguibel hizo una revelación sobre su expareja, Karol Lucero, que llamó la atención de muchos. Según la exchica reality, mientras comenzaba su relación con Jean Paul Pineda, el exrostro de Yingo intentaba interferir llamando repetidamente al futbolista.

“Cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo (…) Me quería hacer la vida imposible”, recordó Faloon en el programa.

Ante estas acusaciones, Karol Lucero respondió asegurando que esos llamados se debían a un asunto económico pendiente. Según él, cuando estuvieron juntos, le prestó dinero a la exchica reality, y ella nunca se lo devolvió.

La vez que Karol acusó falsamente de robo a Faloon

Esta versión del expanelista de Mucho Gusto fue rápidamente desmentida por la propia Faloon en su aparición más reciente en Podemos Hablar. En este espacio, la exintegrante de Yingo explicó lo que sucedió realmente. “Supuestamente, él quería cobrar un dinero que yo le debía. En ese entonces yo estaba embarazada de Luciana”, rememoró al comienzo.

“Él llama al Paul y le dice: ‘Oye, sabes que yo tengo que hablar contigo, porque Faloon ingresó a mi departamento y me robó dinero. Yo tengo cámaras, tengo los videos de que Faloon ingresa al departamento y me roba esto’. Y yo, ‘¿qué?’”, añadió.

Luego, agregó: “Entonces le dice el Paul ‘ya, ok, mándame los videos en los que supuestamente aparece la Faloon en tu departamento y yo te pago, no hay ningún problema, si es que Faloon ingresó a ese departamento’”.

Sin embargo, los supuestos videos nunca aparecieron. Ya que, según lo que contó la exchica reality, el exchico Yingo contestó: “Ya, sí, lo que pasa es que tengo que mandar estos videos al extranjero, porque no sé qué...”. Entonces, Faloon comentó: “Oye, si quieres mandar un video, vas, lo mandas y punto. ¿Para qué mandarlo al extranjero?”.

Después expuso que la reacción de Jean Paul Pineda fue considerar al locutor radial de Like! un “chanta” y decirle después “¡Juntémonos!”, sin embargo, nunca se reunieron y nunca más Karol Dance lo llamó ni mucho menos le envió los videos.

Faloon advirtió a Karol Lucero

Tras ello, la exconductora de Sabores aseguró que nunca entendió el motivo real detrás de la historia inventada por el expanelista de Mucho Gusto, y dejó en claro su descontento con el hecho de que él siga hablando sobre ella. “Y que diga: ‘yo terminé con ella porque quería ser mamá’. No”, enfatizó.

Finalmente, Faloon cerró su relato advirtiendo que tiene más cosas que contar si Karol continúa hablando sobre ella. “Podría decir tantas cosas, pero no, porque esto ya es más grave. Incluso lo dije en el programa de la Botota, que en verdad si me pusiera a hablar quizás no se casaría, porque son cosas graves”, sostuvo.

“Si quiere hablar, yo también voy a hablar. Las otras cosas son muy graves”, concluyó.