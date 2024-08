“Jugando así...”: Macarena Cabrillana se llena de ilusión en París 2024 tras sólido estreno

La deportista chilena Macarena Cabrillana tuvo este sábado un espectacular estreno en el tenis en silla de ruedas femenino de París 2024.

La deportista nacional, que actualmente es la 16° mejor del mundo, superó sin contemplaciones a la colombiana Zuleinny Rodíguez (40ª), con un arrollador marcador de 6-3 y 6-1 en solo una hora y nueve minutos de acción.

Con este gran resultado, la deportista nacional se metió en octavos de final del certamen, instancia donde se enfrentará con la séptima favorita para llevarse el oro, la china Zhu Zhenzhen.

La asiática derrotó a la neerlandesa Lizzy de Greef (11ª) por 6-1, 1-6 y 6-2.

Consignar que aún no hay programación para el cotejo entre Cabrillana y Zhu Zhenzhen por la ronda de los 16 mejores en la cita de los cinco anillos.

Análisis de Cabrillana

“Estoy súper contenta. Fue un muy buen partido, me sentí cómoda por la forma en que estoy intentando jugar, estoy intentando jugar un poquito más agresiva y creo que se vio reflejado. No es fácil en el debut, en el primer partido con una jugadora que también ha mejorado muchísimo, es una jugadora que mete muchas bolas muy rápidas, llega a todo, entonces por ahí de repente te van cerrando las puertas y te entra un poquito la presión, pero me mantuve súper tranquila y súper concentrada en esos momentos y creo que fue clave. Jugando así, tengo posibilidades de ganarle a cualquiera”, reflexionó la chilena.

En esa línea, añadió: “Tuve muy mala suerte en el sorteo en Tokio, me tocó contra la número uno del mundo en primera ronda. Entonces, tampoco alcancé un poco a calentar motores, a soltarme. Así que sí, pude ahora desbloquear el debut en Juegos Paralímpicos”, destacó la chilena,